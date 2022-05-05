Більш ніж половина підключень Starlink приходиться на Україну

5 мая 2022 г., 18:35

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У відповідь на прохання українського уряду SpaceX Ілона Маска, відправила тисячі тарілок Starlink. Протягом місяця кількість завантажень з України програми Starlink, яка використовується для підключення комп’ютерів і телефонів до пристрою, а отже, до сигналів супутникового Інтернету зросла з нуля до 215 тис.

Як пише The Economist, 215 тис. – це 58% від загальної кількості у світі.

Супутниковий Інтернет існує протягом десятиліть. Під час буму доткомів кілька компаній спробували комерціалізувати це і розвалилися. Як правило, такий зв'язок повільний та дорогий, тому в основному використовується як резервний канал, чи варіант коли немає нічого кращого. Starlink є спробою змінити перебіг подій. Здійснюючи польоти тисяч супутників на низьких орбітах, а не кількох на високих, він може запропонувати швидші з’єднання. До вторгнення росії Ілон Маск мав намір надати Інтернет людям, які живуть у сільській місцевості, до якої не можна дістатися кабелями та вежами стільникового зв’язку. Але війна стала черговим полігоном.

За даними Apptopia, сервіс Starlink має приблизно 150 000 активних щоденних користувачів в Україні. ВСУ використовують його для збору розвідувальних даних та відстеження цілей для ударів безпілотників. З допомогою сервісу відновлюють зв'язок в деокупованних районах, забезпечують необхідною інформацією лікарні в оточених містах, контролюють важливі системи енергетичної мережі та ще роблять багато важливого. Проте зв’язок найслабший на сході України, де зараз йдуть запеклі бої – там орбітальні супутники знаходяться далі всього від своїх наземних станцій.

Треба додати, що 21 квітня SpaceX вивела на орбіту ще 53 супутники.

Starlink став дуже важливим елементом спротиву російської агресії та маємо надію – елементом нашої перемоги над ворогом якомога скоріше.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист