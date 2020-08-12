beSECURE реализовала сканирование уязвимостей с помощью агентов

12 августа 2020 г., 15:56

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Компания NWU, официальный дистрибьютор решений Beyond Security в Украине, сообщила о том, что вендор добавил в свой флагманский продукт beSECURE функцию сканирования с использованием агентов.



Это позволит предприятиям выполнять полный обзор своих сетей и всех подсоединенных конечных устройств, включая IoT, OT и BYOD. С помощью новой функции администраторы смогут проводить мониторинг всей своей инфраструктуры с единой панели. Стала возможной также проверка подлинности конечных устройств, не подключенных непосредственно к сети, например, неуправляемых устройств, используемых удаленными сотрудниками, или в системах, которые не всегда включены.



«Мы горды тем, что предлагаем лучший сканер уязвимостей на рынке. Расширенные возможности сканирования beSECURE позволят нашим клиентам решать задачи, возникающие в период смены технологий и усиления значения вопросов безопасности, - заявил Авирам Дженик, генеральный директор и соучредитель Beyond Security. - Новые технологии порождают новые угрозы, в то время как старые не исчезли. Теперь благодаря расширенной функциональности наших решений мы можем обнаружить все из них».



Использованием агента дало новые возможности пользователям beSECURE, которые хотят избежать сложной задачи получения учетных данных для выполнения аутентифицированного сканирования в гетерогенных средах. Благодаря легковесным агентам на конечных устройствах пользователей клиенты могут сканировать как локальные, так и внешние устройства в любое время.



Агенты beSECURE могут быть установлены на любом подключенном в сеть Windows-устройстве. Помимо сканирования на наличие уязвимостей и вредоносных программ, новые агенты предлагают дополнительные опции, такие как защита от утечек данных, веб-фильтрация, управление устройствами и многое другое.

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