Citrix предложит брандмауэр для веб-приложений в облаке

12 августа 2020 г., 15:15

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В современных условиях сотрудники должны иметь возможность работать везде, где бы они ни находились. При этом ИТ-службам необходимо обеспечить надежное и безопасное функционирование необходимых для работы приложений. Чтобы упростить решение этой задачи, компания Citrix Systems запустила новый облачный сервис Citrix Web App and API Protection, который обеспечивает всеобъемлющую защиту приложений и программных интерфейсов API в мультиоблачной среде.



«Гибкие модели для работы и развёртывание мультиоблачных приложений, которые сейчас необходимо поддерживать предприятиям, значительно расширило поверхность атаки, который приходится защищать ИТ-службам, — отметил Михир Маниар (Mihir Maniar), вице-президент сетевого подразделения компании Citrix по управлению продуктами. — В данном случае простой, экономичный и быстрый способ достижения цели — это облачные решения, и расширяя возможности наших брандмауэров для веб-приложений, мы упрощаем и ускоряем этот процесс».



Как утверждается, с помощью сервиса Citrix Web App and API Protection ИТ-службы любого масштаба смогут обеспечить комплексную защиту от кибератак и реализовать согласованный уровень безопасности в мультиоблачных средах. Сервис построен на основе Citrix Web App Firewall™ и дополнен защитой от пространственных DDoS-атак и функциями машинного обучения. Он позволяет ИТ-службам:



- определить для конкретных приложений и API методы защиты от атак, как уязвимостей нулевого дня, так и вошедших в первую десятку сообщества OWASP;

- использовать для защиты приложений от массированных DDoS-атак одну из крупнейших мировых сетей очистки трафика;

- уменьшить количество ошибок конфигурирования систем безопасности и упростить обзор и управление в мультиоблачных средах;

- облегчить настройку правил и политик, а также их адаптацию в случае изменений требований к безопасности приложений;

- оперативно защищать приложения в любой точке, где они разворачиваются, без наращивания инфраструктуры и внесения дополнительной сложности;

практически мгновенно масштабировать конфигурацию путем простого обновления лицензии.



«Приложения и API — одни из самых ценных и уязвимых активов компаний, и сейчас их защита важна как никогда, — сказал Михир Маниар. — Мы видим свою задачу в том, чтобы предоставлять заказчикам инструментарий следующего поколения для защиты от известных и новых атак на приложения вместе с аналитическими данными, позволяющими ускорить восстановительные мероприятия».

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