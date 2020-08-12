Qualcomm одержала важную победу в антимонопольном процессе

12 августа 2020 г., 16:21

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Единогласным решением (3:0) Апелляционного суда Девятого округа вчера было отменено прошлогоднее постановление, обязывавшее Qualcomm пересмотреть её прибыльные контракты с производителями мобильной техники.

Вся эта тяжба началась в 2017 г., когда Федеральная торговая комиссия (FTC) США обвинила Qualcomm в том, что этот крупнейший поставщик чипов для мобильных телефонов злоупотребляет своим доминирующим положением на рынке, неоправданно завышая цены для своих заказчиков.

Победа, которую FTC одержала в мае 2019 г., послала акции калифорнийского чипмейкера вниз на 10 пунктов, однако последовавшая апелляция решения Окружного суда Северной Калифорнии в конечном счёте оказалась успешной.

«Мы отказываемся приписывать антимонопольную ответственность на этих динамичных и быстро меняющихся технологических рынках без более чётких доказательств антиконкурентного эффекта», — объявила вчера коллегия, состоящая из трех судей.

Такой итог долгого судебного процесса чрезвычайно благоприятен для Qualcomm, которая ежегодно получает миллиарды долларов за лицензирование своих патентов.

В феврале компания сообщила, что её лицензионный бизнес за I-й фискальный квартал генерировал продаж на 1,4 млрд долл. — на 38% больше, чем за такой же квартал 12 месяцами раньше. Отмеченный рост частично вызван урегулированием довлевших над чипмейкером судебных разногласий с компанией Apple, и заключением с последней многолетней сделки на поставку модемных чипов.

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