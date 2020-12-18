«Бакотек» становится официальным дистрибьютором решений Progress

18 декабря 2020 г., 14:55

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Группа компаний «БАКОТЕК» сообщает о подписании контракта с Progress, в соответствии с которым становится официальным дистрибьютором продуктов этого вендора в Украине, Беларуси, Молдове, странах Балтии, Средней и Центральной Азии. Это соглашение позволит VAD расширить портфель актуальными решениями для улучшения производительности сети и повышения безопасности передачи данных.

Американский разработчик ПО Progress был основан в 1981 г. Компания предоставляет продукты для разработки, развертывания и управления высокоэффективными бизнес-приложениями. Портфель вендора насчитывает 18 продуктов, благодаря которым можно ускорить создание и доставку стратегических бизнес-приложений, автоматизировать процесс настройки, развертывания и их масштабирования. А также сделать критически важные данные и контент более доступными и безопасными.

На первом этапе «БАКОТЕК» сфокусируется на продвижении двух продуктов – MOVEit и WhatsUp Gold.

MOVEit – ПО для безопасного обмена файлами. Оно дает полную прозрачность и контроль над действиями по передаче конфиденциальных данных между партнерами, клиентами, пользователями и системами. Решение обеспечивает соответствие нормам PCI, HIPAA и GDPR.

WhatsUp Gold – знакомое многим клиентам решение, которое позволяет быстро и просто организовать мониторинг сетевой и серверной инфраструктуры. Оно поможет избежать простоев и обеспечит стабильную бесперебойную работу сети.

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