В обновленных ИБП Eaton 5P используются литий-ионные аккумуляторы

18 декабря 2020 г., 14:25

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Компания Eaton объявила о запуске стоечной литий-ионной системы бесперебойного питания (ИБП) 5P в регионе EMEA. Устройство представляет собой интегрированное решение с повышенной защитой сети, увеличенным временем автономной работы и возможностями удаленного управления. Оно нацелено на использование в распределенных ИТ- и периферийных вычислительных сред.

В ИБП 5P используются литий-ионные батареи, которые обеспечивают более высокую производительность по сравнению со свинцово-кислотными, имеют увеличенный до восьми лет срок службы и не требуют частой замены в середине цикла. Также литий-ионные батареи перезаряжаются в три раза быстрее, что делает их менее уязвимыми и максимизирует время безотказной работы в случае перебоев в электроснабжении.

«Приоритеты в области ИТ меняются, инвестиции в периферийные и распределенные инфраструктуры растут, и ИТ- и ЦОД-специалистам требуются надежные решения, способные работать при минимальной техподдержке на месте, — считает Стефан Лакруа, менеджер по продукции Eaton. — Наши литий-ионные ИБП 5P, сделанные по усовершенствованной технологии, это надежное решение по резервному питанию, которому специалисты действительно могут доверять. И это при сниженных расходах на обслуживание, высокой защите и улучшенной непрерывности бизнеса».

Литий-ионный ИБП Eaton 5P оснащен встроенной системой управления аккумуляторными батареями (BMS), которая предоставляет актуальные данные о производительности батарей, циклах зарядки и температурном мониторинге. Также этот ИБП обеспечивает высокую защиту сети с помощью опциональной гигабитной сетевой карты Eaton, которая отвечает требованиям стандартов UL 2900-1 и IEC 62443-4-2 и была разработана для увеличения времени безотказной работы и обеспечения кибербезопасности устройства.

Среди особенностей литий-ионного ИБП Eaton 5P отмечают удобную конструкцию, которая весит на 20 % меньше, чем другие свинцово-кислотные ИБП этого класса. Его отличают универсальные возможности монтажа, что делает установку простой. Устройство занимает меньше места в стойке, компактный типоразмер 1U и тонкий настенный крепеж. Для него обспечена стандартная пятилетняя гарантия на ИБП и батареи.

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