Fabless-компании отчитываются уверенным ростом бизнеса

18 декабря 2020 г., 15:25

Аналитики из TrendForce проанализировали развитие мировой полупроводниковой индустрии и подготовили очередной рейтинг крупнейших fabless-компаний.

Благодаря успешному старту продаж iPhone 12, Qualcomm удалось сохранить первую строку рейтинга, увеличив отрыв от Broadcom. Весомой заслугой в этом оказались именно 5G-модемы и RF-чипы для Apple.

После шести кряду кварталов спада Broadcom возвратилась в зону роста. За счет облачных, сетевых и беспроводных продуктов выручка компании выросла на 3,1% «YoY». Кроме того, участие в поставках отдельных компонентов для iPhone 12 позволило Broadcom сгладить удар по собственному бизнесу из-за американо-китайских торговых войн.

Замкнула первую тройку Nvidia, сумевшая показать лучший рост среди участников Тор-10 во многом за счет сетевых чипов недавно выкупленной Mellanox.

Чуть менее высокой позитивной динамики (+55,2% «YoY») добилась AMD, успешно сработавшая на рыках полупроводниковый начинки для ноутбуков, десктопов, ЦОД и игровых консолей.

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