Азербайджан продовжує постачати в Україну обладнання для енергетики

13 октября 2023 г., 8:25

Міністр енергетики України Герман Галущенка подякував Азербайджану за надану підтримку українському енергетичному сектору, яка, зокрема, допомогла втримати енергосистему України минулої зими.

З початку повномасштабного вторгнення росії Україна отримала з Азербайджану 10 вантажів гуманітарної допомоги для енергосектору, у складі якої 50 резервних електростанцій і 45 силових трансформаторів. До кінця 2023 року очікується також надходження наступної великої партії нового обладнання для відновлення розподільних мереж.

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