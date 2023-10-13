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Азербайджан продовжує постачати в Україну обладнання для енергетики

13 октября 2023 г., 8:25
Міністр енергетики України Герман Галущенка подякував Азербайджану за надану підтримку українському енергетичному сектору, яка, зокрема, допомогла втримати енергосистему України минулої зими.
 
З початку повномасштабного вторгнення росії Україна отримала з Азербайджану 10 вантажів гуманітарної допомоги для енергосектору, у складі якої 50 резервних електростанцій і 45 силових трансформаторів. До кінця 2023 року очікується також надходження наступної великої партії нового обладнання для відновлення розподільних мереж.
 

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