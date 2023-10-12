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Податкова США вимагає від Microsoft 28,9 млрд дол.

12 октября 2023 г., 17:25
Як пише Reuters, корпорація Microsoft повідомила в середу, що Податкова служба США (IRS) у вересні повідомила компанію про вимоги додаткової сплати на суму млрд дол., що включає штрафи та відсотків за податкові роки з 2004 по 2013 рік.
 
У Редмонді заявили, що повідомлення IRS пов'язані з триваючою суперечкою між компанією і податковою службою США, яка перевіряє, як Microsoft розподіляла свій прибуток між різними країнами і юрисдикціями.
 
Компанія відтоді змінила свою практику таким чином, що "питання, порушені податковою службою, мають відношення до минулого, але не до нашої поточної практики", як повідомляє Microsoft.
 
Microsoft вважає, що будь-які податки, що підлягають сплаті після перевірки, будуть зменшені на суму до 10 мільярдів доларів на основі податкових законів, прийнятих колишнім президентом США Дональдом Трампом.
 
Компанія заявила, що не згодна з висновками та планує оскаржити їх, спочатку у внутрішній процедурі IRS, а потім, за необхідності, в суді.
 

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