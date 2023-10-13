Dell анонсувала захищений планшет Latitude 7030 з діагоналлю 10 дюймів

13 октября 2023 г., 9:25

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Dell Technologies представила, як стверджує, найлегший у світі 10-дюймовий повністю захищений планшет на базі Windows.

Підкреслюється, що Latitude 7030 Rugged Extreme Tablet був розроблений для працівників, які проводять більшу частину свого часу поза робочим столом.

Виробник наголошується, що завдяки легкому корпусу вагою 2,2 фунта та зручним аксесуарам планшет не відчуватиметься громіздким.

Минулого року Dell випустила Latitude 7230 Rugged Extreme Tablet, 12-дюймовий повністю захищений планшет, який поділяє ключові функції продуктивності, безпеки, зв'язку та довговічності з моделлю 7030 Rugged Extreme.

Пріоритетом є не лише портативність, а й необхідність безперебійного живлення системи. Саме тому компанія Dell розробила модель 7030 Rugged Extreme з двома акумуляторами з можливістю гарячої заміни як альтернативу внутрішньому акумулятору ємністю 36 Вт*год.

Попри мініатюрний розмір, 7030 Rugged Extreme може похвалитися класами захисту IP-65 та MIL-STD 810, що дозволяє йому працювати в найекстремальніших умовах. Військові характеристики означають, що новий Latitude витримав випробування на падіння з висоти до чотирьох футів і температуру від -20 до 145 F. Клас захисту IP-65 означає максимальний захист від пилу, бруду і проникнення води, щоб ви були впевнені, що ваш планшет - і конфіденційні дані, що зберігаються на ньому - витримають найскладніші погодні умови.

Новий захищений планшет оснащено сучасними функціями безпеки, щоб гарантувати його захист від кіберзагроз так само добре, як і від загроз навколишнього середовища. TPM 2.0 ControlVault - це апаратний інструмент шифрування, який допомагає користувачам захистити дані за допомогою вбудованого шифрування. Інфрачервона камера для розпізнавання обличчя на основі Microsoft Windows Hello, сенсорний зчитувач відбитків пальців, шторки для забезпечення конфіденційності камери та контактний або безконтактний зчитувач смарт-карт доповнюють набір функцій безпеки.

Планшет 7030 Rugged Extreme оснащується процесором Intel Core i7 12-го покоління, інтегрованою графікою Iris Xe у конфігураціях i5 і i7 та до 32 ГБ пам'яті LPDDR5 для потужної продуктивності в дорозі. Пристрій підтримує твердотільний накопичувач NVMe SSD ємністю до 2 ТБ.

7030 Rugged Extreme підтримує Wi-Fi 6E з подвійним широкосмуговим доступом, щоб забезпечити максимально високу швидкість. Планшет також оснащений GPS і 5G, і навіть підтримує приватну мережу 5G для підвищення рівня безпеки, швидкості та дальності бездротового зв'язку.

Дисплей з діагоналлю 10,1 дюйма має роздільну здатність FHD+ (1920 x 1200) і співвідношення сторін 16:10. Яскравість панелі може досягати 1000 ніт, що надає можливість працювати з екраном навіть під прямими сонячними променями. Крім того, ті, хто працює з агресивними хімічними речовинами або небезпечним обладнанням, можуть залишатися захищеними завдяки можливості задіяти функції дотику в рукавичках на моніторі 7030.

У той час як 7030 Rugged Extreme може виконувати широкий спектр різноманітних завдань, його фірмові аксесуари Dell розроблені спеціально для задоволення конкретних потреб. Ось деякі з них.

Жорстка ручка та пасивний стилус. Таке поєднання дає змогу міцно тримати 7030 Rugged Extreme, а пасивний стилус забезпечує більшу точність під час письма чи малювання. Ручка, в якій зручно зберігати перо, має гумову форму та жорстку полімерну структуру для приємних відчуттів. Пасивний стилус також можна придбати окремо.

Знімна клавіатура. 7030 Rugged Extreme можна перетворити на пристрій 2-в-1 за допомогою знімної клавіатури з RGB-підсвічуванням класу IP-65, яка легко фіксується. Приєднавши клавіатуру, планшет можна тримати вертикально для стандартного режиму "ноутбука" або скласти на 180 градусів.

Поворотний ремінець. Ремінець, що обертається на 360 градусів, дозволяє зручно закріпити планшет на зап'ясті, коли він використовується в статичному або мобільному середовищі. Ремінець фіксується до кріплення VESA 50×50 і має зручне місце для зберігання стилуса.

Планшет 7030 Rugged Extreme буде доступний у всьому світі пізніше цього року, а ціна буде оголошена ближче до початку поставок.

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