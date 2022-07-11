AWS Snowcone – крайові обчислення вийшли у космос

11 июля 2022 г., 16:15

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У рамках спільного проекту Amazon Web Services та Axiom Space на борту Міжнародної космічної станції було виконано низку наукових експериментів із використанням рішення для крайових обчислень AWS Snowcone.

Технологія крайових обчислень останнім часом опинилася у фокусі уваги ІТ-ринку, оскільки дозволяє значно підвищити оперативність обробки великих обсягів даних та скоротити затримки, пов'язані з пересиланням інформації в «хмару». Особливо яскраво ці переваги проявляються за умов орбітальної станції, де проводяться численні наукові експерименти. В результаті накопичується величезний обсяг інформації, передача якої на Землю утруднена.

Вирішити це завдання покликаний проект Axiom Mission 1 (Ax-1), перша повністю приватна місія на Міжнародну космічну станцію, організована спільно Amazon Web Services та Axiom Space. У його рамках для оперативної обробки даних, які отримували в наукових експериментах, використовувалося обладнання AWS Snowcone SSD.

Варто зазначити, що AWS Snowcone SSD є молодшою ​​моделлю в лінійці крайових рішень AWS Snow. Вона є компактним крайовим сервером у захищеному виконанні, що оснащений двома процесорами, 4 ГБ оперативної пам'яті та вбудованою системою зберігання об'ємом до 14 ТБ на базі твердотільних накопичувачів.

Під час підготовки до запуску цього рішення на орбітальну станцію, воно пройшло випробування на стійкість до вібраційних та ударних навантажень, які виникають у ракеті при виведенні вантажу в космос і потім на борту. Тривалість перебування рішення на станції становила близько 17 днів. За цей час було проведено 25 експериментів, внаслідок яких накопичилося кілька терабайт інформації.

Особливий акцент організатори проекту зробили на можливості віддаленого керування та моніторингу AWS Snowcone SSD із Землі. Справа в тому, що за допомогою Snowcone SSD дані можна передавати або в автономному режимі, відправляючи пристрій безпосередньо в AWS, або в режимі онлайн за допомогою AWS DataSync, попередньо встановленого на всіх пристроях Snowcone, для надсилання даних в AWS через мережу. Таким чином, крайовий міні-сервер може бути підключений до наземної хмари навіть по каналу зв'язку з невисокою пропускною здатністю для передачі результатів обробки, наприклад, великої кількості зображень високої роздільної здатності. Так і сталося у цьому експерименті. Після монтажу Snowcone на космічній станції команда дослідників змогла віддалено зв'язатися з пристроєм та застосувати складну модель розпізнавання об'єктів на основі машинного навчання (ML) для аналізу фотографії та виведення результату менш ніж за три секунди.

«Ми прагнемо розсунути раніше встановлені обмеження та пропонувати можливості хмарних обчислень, коли і де вони потрібні найбільше, – сказав Вейн Дусо, віце-президент AWS Storage, Edge та Data Governance Services. «Пристрої сімейства AWS Snow призначені для розгортання та роботи програм, створених AWS, у середовищах, де немає можливості підключення. Для цієї місії ідеально підійшов твердотільний накопичувач AWS Snowcone, найменший та найлегший із сімейства Snow, оскільки він важить менше ніж п'ять фунтів і менше, ніж коробка для серветок стандартного розміру. Пристрій виявився досить міцним, щоб забезпечити обчислювальні можливості AWS, сховище та мережеві можливості на борту МКС, повністю відключені від будь-яких наземних об'єктів».

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