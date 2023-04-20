AUO продемонструвала дисплей із частотою оновлення 540 Гц

20 апреля 2023 г., 9:25

Компанія AUO на виставці Touch Taiwan 2023 Display International Exhibition, що проходить у Тайбеї, продемонструвала РК-панель для ігрового дисплея з рекордним показником частоти оновлення екрана 540 Гц.



У цій матриці з діагоналлю 24 дюйми та з роздільною здатністю Full HD реалізована технологія динамічного регулювання частоти оновлення для повного усунення проблем з розривами зображень на екрані та ореолами.

На стенді AUO був також представлений 49-дюймовий ультраширокоформатний дисплей зі співвідношенням сторін 32:9. Його екран з роздільною здатністю 5K має радіус викривлення R1000, що дозволяє посилити ефект занурення. Новинка підтримує частоту поновлення 360 Гц, вона базується на технології VA, забезпечуючи рівень контрастності 5000:1.

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