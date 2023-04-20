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За добу ДСНС вилучено і знешкоджено 528 вибухонебезпечних предметів

20 апреля 2023 г., 8:35
Протягом доби,19 квітня, піротехнічні підрозділи ДСНС залучалися 151 раз, виявлено, вилучено і знешкоджено 528 вибухонебезпечних предметів, обстежено територію площею 208 гектарів.

Найчастіше піротехнічні підрозділи працювали: в Харківській області 16 тис. 918 разів, Київщині – 7 тис. 459, Донеччині – 4 тис. 740, Чернігівщині – 4 тис. 466, Миколаївщині – 4 тис. 457, Херсонщині – 4 тис. 218, Сумщині – 1 тис. 824, Черкащині – 1 тис. 85.

Всього з початку широкомасштабного військового вторгнення російської федерації на території України знешкоджено 347427 вибухонебезпечних предметів та 2891 кг вибухової речовини, у тому числі 2 206 од. авіаційних бомб. Обстежено територію площею близько 82 тис. 675 гектарів.

У разі виявлення підозрілого предмета або вибухівки одразу повідом за номером телефону - 101.

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