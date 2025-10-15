Omdia: глобальний ринок смартфонів повернувся до зростання у ІІІ кв.

15 октября 2025 г., 16:35

Світовий ринок смартфонів повернувся до зростання: за даними аналітичної компанії Omdia, у ІІІ кв. 2025 року загальні поставки зросли на 3% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Це зростання було зумовлене високим попитом на оновлення пристроїв, а також активною підготовкою виробників до «гарячого» четвертого кварталу.



Однією з головних причин відновлення ринку став успіх компанії Apple, яка зафіксувала свій найвищий результат за третій квартал в історії. Компанія збільшила поставки iPhone на 4% порівняно з ІІІ кв. 2024 року, забезпечивши собі частку ринку в 18%. Аналітики Omdia відзначають, що високий попит на нову серію iPhone 17 став ключовим драйвером. Зокрема, базова модель iPhone 17 перевершила очікування завдяки оновленню сховища при незмінній ціні, а оновлені моделі Pro та Pro Max продовжують приваблювати споживачів.



Однак південнокорейський гігант Samsung продовжує утримувати перше місце третій квартал поспіль із часткою ринку 19%. Цей результат досягнутий завдяки стабільним продажам серії Galaxy A та успішному запуску сьомого покоління складаних смартфонів.



До п'ятірки найбільших виробників увійшли також Xiaomi (14%), TRANSSION (9%) та vivo (9%). Примітно, що всі п'ять провідних вендорів продемонстрували зростання поставок порівняно з минулим роком, що підкреслює загальне відновлення споживчого попиту.



Le Xuan Chiew, менеджер із досліджень Omdia, зазначив, що позитивний відгук на головні запуски продуктів сезону свідчить про те, що провідні виробники вдало збалансували фокус між апаратним забезпеченням та програмним забезпеченням. Він також підкреслив, що успіх Apple демонструє важливість ефективної сегментації портфоліо продуктів.



Незважаючи на позитивну динаміку, аналітики Omdia застерігають, що економічна невизначеність та зростання вартості компонентів (зокрема, через конкуренцію з боку інвестицій у дата-центри та AI) продовжують чинити тиск на прибутковість виробників смартфонів.

