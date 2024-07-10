Applied Materials оголосила інновації у виробництві мікросхем для більш енергоефективних обчислень

10 июля 2024 г., 13:35

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Компанія Applied Materials представила розробки в галузі матеріалознавства, покликані підвищити продуктивність на ват комп'ютерних систем шляхом можливості масштабування мідної проводки до логічного вузла 2 нм і вище. "Ера штучного інтелекту вимагає більш енергоефективних обчислень, а розводка й укладання мікросхем мають вирішальне значення для продуктивності та енергоспоживання", - сказав д-р Прабу Раджа (Prabu Raja), президент групи напівпровідникових продуктів Applied Materials. "Новітнє рішення Applied з інтегрованих матеріалів дає змогу галузі масштабувати низькоомну мідну проводку до нових ангстремних вузлів, а наш новітній діелектричний матеріал із низьким К водночас знижує ємність та укріплює чіпи, щоб підняти 3D-укладання на нову висоту".



Сучасні логічні мікросхеми містять десятки мільярдів транзисторів, з'єднаних більш ніж 100 км мікроскопічних мідних дротів. Кожен шар проводки чіпа починається з тонкої плівки діелектричного матеріалу, який витравлюється для створення каналів, що заповнюються міддю. Діелектрики з низьким коефіцієнтом діелектричної проникності та мідь були робочою конячкою галузі впродовж десятиліть, даючи змогу виробникам чипів покращувати масштабування, продуктивність і енергоефективність із кожним поколінням.





Однак при масштабуванні галузі до 2 нм і нижче тонший діелектрик робить чіпи механічно слабкішими, а звуження мідних проводів призводить до різкого збільшення електричного опору, що може знизити продуктивність чіпів і збільшити енергоспоживання.



Зазначається, матеріал Black Diamond компанії Applied вже кілька десятиліть посідає провідні позиції в галузі, оточуючи мідні дроти плівкою з низькою діелектричною постійною, розробленою для зниження накопичення електричних зарядів, що збільшують споживання енергії та спричиняють перешкоди між електричними сигналами.



Applied представила поліпшену версію Black Diamond, останню в сімействі матеріалів Black Diamond PECVD (Plasma-Enhanced Chemical Vapor Deposition) компанії Producer. Цей новий матеріал знижує мінімальне значення параметра k, що дає змогу масштабувати розміри до 2 нм і нижче, забезпечуючи водночас підвищену механічну міцність, яка стає критично важливою в міру того, як виробники мікросхем і системні компанії підіймають на нову висоту 3D-логіку і стекування пам'яті.



Зазначено, новітня технологія Black Diamond використовується всіма провідними виробниками логіки та чипів DRAM.



Для масштабування розводки мікросхем чіп-мейкери травлять кожен шар низькоомної плівки, щоб створити канавки, потім наносять бар'єрний шар, який запобігає міграції міді всередину мікросхеми та створює проблеми з виходом продукції. Потім бар'єр покривається підкладкою, яка забезпечує адгезію під час остаточного осадження міді, яке повільно заповнює об'єм, що залишився, міддю.



У міру того, як чіп-мейкери збільшують масштаб проводки, бар'єр і підкладка займають дедалі більший відсоток об'єму, призначеного для проводки, і стає фізично неможливо створити низькоомну мідну проводку без порожнеч у просторі, що залишився.



Компанія Applied Materials представила свою новітню систему IMS (Integrated Materials Solution), яка об'єднує шість різних технологій в одній високовакуумній системі, включно з першою в галузі комбінацією матеріалів, що дає змогу чіп-мейкерам масштабувати мідну проводку до вузла 2 нм і вище. Рішення являє собою бінарну металеву комбінацію рутенію і кобальту (RuCo), яка одночасно зменшує товщину підкладки на 33% до 2 нм, забезпечує кращі властивості поверхні для безпорожнинного розплавлення міді та знижує опір електричних ліній на 25% для підвищення продуктивності чіпа та енергоспоживання.



Нова технологія Applied Endura Copper Barrier Seed IMS з рутенієм Volta CVD (хімічне осадження з парової фази) використовується всіма провідними виробниками логічних мікросхем і почала поставлятися замовникам на вузлі 3 нм.



Повідомляється, з 7 нм до 3 нм вузла кількість етапів розводки міжз'єднань збільшилася приблизно втричі, що збільшило можливості, які обслуговує Applied на ринку розводки, на понад 1 млрд дол. на 100 000 запусків пластин на місяць нових виробничих потужностей, що склало близько 6 млрд дол. У перспективі очікується, що впровадження системи подачі живлення на задній бік збільшить можливості Applied в галузі розводки ще на 1 млрд дол. на 100 тис. WSPM, до приблизно 7 млрд дол.

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