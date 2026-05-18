«Asbis Україна» запропонує рішення Bluetti для накопичення енергії

Компанія «Asbis Україна» розширює портфель енергоефективних рішень та пропонує партнерам інноваційні рішення Bluetti – портативні електростанції, сонячні панелі та системи резервного живлення.

Bluetti – бренд, що спеціалізується на розробці технологій зберігання енергії. Продукція компанії відома своєю надійністю, використанням безпечних літій-залізо-фосфатних акумуляторів (LiFePO4) та інтелектуальними системами управління енергією, що дозволяють забезпечувати автономність у будь-яких умовах.

Партнерам «Asbis Україна» доступні для замовлення такі продукти Bluetti: портативні зарядні станції – від компактних моделей для подорожей до потужних станцій, здатних живити побутову техніку та професійне обладнання під час відключень електроенергії; модульні рішення, які інтегруються в електромережу будинку та забезпечують повну енергонезалежність; фотоелектричні модулі для екологічного заряджання станцій від сонця; додаткові батарейні модулі та кабелі для розширення можливостей енергосистем.

Завдяки розгалуженій партнерській мережі «Asbis Україна», продукція Bluetti буде доступна для замовлення українським компаніям по всій країні.

