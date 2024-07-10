ФБР ліквідувала російську ботоферму, яка використовувала АІ-інструменти

10 июля 2024 г., 12:35

0

Tweet

Як повідомляє Bloomberg, відповідні структури США та союзників виявили та ліквідували російську ботоферму зі штучним інтелектом, що складалася з майже 1000 акаунтів, які поширювали дезінформацію та проросійські настрої на платформі X.

Міністерство юстиції США зазначає, що схема була створена відділом цифрових медіа в медіа-компанії RT, що контролюється у рф державою. Ймовірно розробка системи почалась ще у 2022 році.

У рекомендаціях з кібербезпеки, виданих ФБР згадується інструмент під назвою "Меліоратор", який може масово створювати "автентичні профілі в соціальних мережах", генерувати текстові повідомлення, а також зображення і віддзеркалювати дезінформацію від інших профілів ботів. Були конфіскувані два домени, які використовувалися для створення адрес електронної пошти, необхідних для реєстрації акаунтів у мережі X, раніше відомій як Twitter, яка слугувала домівкою для ботів.

Однак Міністерство юстиції США все ще перебуває в процесі пошуку всіх 968 акаунтів, які використовувалися російськими зловмисниками для поширення неправдивої інформації.

Як зазначає The Washington Post, боти прослизнули крізь запобіжники X, оскільки вони можуть копіювати і вставляти OTP-коди зі своїх електронних поштових скриньок для входу в систему. За словами Міністерства юстиції США, використання ботами доменних імен, зареєстрованих у США, порушує Закон про міжнародні надзвичайні економічні повноваження. Крім того, оплата за них порушує федеральне законодавство США про відмивання грошей.

Багато профілів, створених за допомогою інструменту "Меліоратор", видавали себе за американців, використовуючи відповідні імена та встановлюючи своє місцезнаходження на X в різних місцях в США. Фото користувачів були створені за допомогою штучного інтелекту.

Варто зазначити, що хоча ця конкретна ботоферма була обмежена соцмережею X, люди, які стояли за нею, планували розширити її на інші платформи, спираючись на аналіз програмного забезпечення "Меліоратор".

Іноземні суб'єкти, які поширюють політичну дезінформацію, роками використовують соціальні мережі для поширення неправдивих новин. Але тепер вони додали до свого арсеналу штучний інтелект. Ще в травні OpenAI повідомила, що ліквідувала п'ять операцій прихованого впливу з Росії, Китаю, Ізраїлю та Ірану, які використовували її моделі для впливу на політичні процеси.

"Росія мала намір використовувати цю ботоферму для поширення згенерованої штучним інтелектом дезінформації, масштабуючи свою роботу за допомогою АІ, щоб підірвати наших партнерів в Україні та вплинути на геополітичні наративи, вигідні російському уряду, - заявив директор ФБР Крістофер Рей (Christopher Wray). - ФБР прагне працювати з нашими партнерами і розгортати спільні, послідовні операції для стратегічного підриву наших найнебезпечніших супротивників і використання ними передових технологій в мерзенних цілях".

Новостворені Сили Безпілотних Систем потребують 140 ноутбуків, триває збір