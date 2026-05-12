Softprom розвиватиме співпрацю з Zoom у статусі офіційного дистриб’ютора

12 мая 2026 г., 12:25

0

Tweet

Softprom оголошує про підписання угоди з Zoom та отримання статусу авторизованого дистриб’ютора в межах програми Zoom Up Partner Program. Раніше компанія розвивала Zoom-напрям як реселер, а новий статус відкриває наступний етап співпраці. У межах угоди Softprom розвиватиме дистрибуцію комунікаційних рішень Zoom у країнах Центральної та Східної Європи, на Кавказі та в Центральній Азії.

Співпраця Softprom із Zoom розпочалася у 2020 році. Новий статус авторизованого дистриб’ютора дозволяє перейти від точкового розвитку до системної роботи з партнерською мережею та масштабування Zoom-напряму в регіоні.

Softprom зосередиться на розвитку партнерської екосистеми, зокрема: залученні та розвитку партнерів у регіоні; навчанні та enablement команд щодо рішень Zoom; маркетинговій підтримці та спільних кампаніях; технічній експертизі та супроводі впроваджень.

Завдяки локальним командам та регіональній експертизі Softprom допомагатиме партнерам будувати стійкі практики роботи з рішеннями Zoom і масштабувати проєкти на різних ринках.

У межах угоди Softprom просуватиме ключові продукти Zoom, зокрема Zoom Workplace, Workvivo, Zoom Spaces та інші рішення для спільної роботи й взаємодії з клієнтами.

Ці інструменти допомагають компаніям: організовувати ефективну комунікацію в розподілених командах; керувати внутрішніми та зовнішніми взаємодіями; створювати сучасне цифрове робоче середовище; підвищувати залученість співробітників і клієнтів.

«Отримання статусу авторизованого дистриб’ютора Zoom – важливий етап для Softprom. Ми цінуємо довіру з боку Zoom і бачимо значний потенціал для розвитку партнерської екосистеми в регіоні. Наш фокус – на побудові сильних і довгострокових партнерств, інвестиціях у розвиток компетенцій та наданні локальної підтримки, яка допомагає партнерам впевнено й стабільно розвивати бізнес», – каже Павло Жданович, керівний директор Softprom.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI