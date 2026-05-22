«Asbis Україна» постачатиме рішення Deye для енергонезалежності бізнесу

Компанія «Asbis Україна» оголошує про розширення портфеля обладнанням Deye – міжнародного виробника інверторних технологій, систем накопичення енергії та рішень для керування енергоспоживанням. Ця співпраця покликана забезпечити український ринок надійними інструментами для побудови автономних і гібридних енергосистем різного масштабу – від житлових об’єктів до комерційної та промислової інфраструктури.

Deye фокусується на рішеннях нового покоління, у яких інтелектуальне керування енергією поєднується з високою продуктивністю та екологічною відповідальністю. Виробник пропонує комплексні рішення для різних сценаріїв використання: інверторні системи (від мікроінверторів та однофазних моделей до потужних гібридних і мережевих трифазних рішень); системи накопичення енергії (ESS) – масштабовані рішення для житлового сектору, комерційних об’єктів та промислових проєктів; сонячне кондиціонування (сонячні кондиціонери, що допомагають оптимізувати енергоспоживання будівель); кліматичне обладнання (побутові, промислові та канальні осушувачі повітря для стабільних умов експлуатації техніки й комфорту в приміщеннях).

