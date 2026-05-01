ERC стає дистриб’ютором сканерів для діагностики автівок OBDeleven 3

Компанія ERC оголосила про розширення свого портфеля продуктів, представивши нове покоління діагностичних інструментів OBDeleven 3. Це компактний сканер Bluetooth OBD-II, який є офіційно ліцензованим рішенням для роботи з автомобілями таких великих концернів, як VAG, BMW Group, Toyota Group та Ford. Пристрій призначений як для пересічних водіїв, які прагнуть самостійно контролювати стан транспортного засобу, так і для професійних станцій технічного обслуговування.

Функціональні можливості OBDeleven 3 охоплюють повний спектр роботи з електронними системами автомобіля. Користувачі мають доступ до базової діагностики за протоколом CAN-bus для всіх марок авто, випущених після 2008 року, що дозволяє зчитувати та видаляти помилки двигуна й трансмісії. Окрім цього, функція Live Data дозволяє в реальному часі відстежувати критичні параметри роботи, такі як температура оливи, охолоджувальної рідини та оберти двигуна. Для власників гібридів та електромобілів Toyota і Lexus передбачено спеціальний інструмент перевірки стану акумуляторної батареї для завчасного виявлення ознак зношення.

Особливістю OBDeleven 3 є підтримка програм One-Click Apps, які дозволяють активувати приховані функції комфорту та безпеки або скидати сервісні нагадування лише одним натисканням у мобільному додатку. Для досвідчених користувачів та фахівців СТО доступне ручне кодування та адаптація блоків керування, зокрема для автомобілів Volkswagen Group. Пристрій також забезпечує повний доступ до функцій із захистом SFD та надає миттєву інформацію про автомобіль через VIN-код, включаючи деталі про заводську комплектацію, двигун та трансмісію.

Продукт постачається у трьох тарифних планах: Basic, PRO та Ultimate. План Basic забезпечує основне сканування та читання помилок, тоді як пакети PRO та Ultimate відкривають доступ до глибокого кодування, розблокування SFD1 та резервного копіювання блоків керування. Найвищий рівень підписки Ultimate дозволяє використовувати функції One-Click Apps безлімітно та без додаткової оплати кредитами всередині програми. ERC вже розпочав поставки новинок, пропонуючи українському ринку сучасне рішення для кастомізації та технічної підтримки авто.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI