Tenable розширить можливості платформи хмарної безпеки технологіями Eureka Security

10 июля 2024 г., 14:35

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Oberig IT, дистрибутор рішень у сфері кібербезпеки, повідомляє, що компанія Tenable, яка спеціалізується на управлінні ризиками, оголосила підписання угоди про придбання компанії Eureka Security, постачальника системи управління безпекою даних (DSPM) для хмарного середовища. Eureka Security допомагає командам безпеки отримати цілісну картину безпеки хмарних даних організації, боротися з відхиленнями політик та неправильними конфігураціями, що наражають на ризик, і постійно покращувати рівень безпеки з часом.

Додавши можливості DSPM до своєї комплексної платформи хмарної безпеки (CNAPP), Tenable допоможе замовникам визначати ключові ознаки ризику, пов’язаного з хмарними даними, включаючи місцезнаходження конфіденційних даних у хмарі, хто має доступ до цих даних і ступінь ризику, пов’язаного з потенційною компрометацією даних. Така видимість є ключовою для здатності організації точно оцінити відповідність вимог безпеки хмарних середовищ.

Згідно з дослідженням Tenable Cloud Security Outlook 2024 95% опитаних організацій стикалися з порушеннями, пов’язаними з хмарними середовищами, за останні 18 місяців. Серед них 92% повідомили про розкриття конфіденційних даних і більшість визнали, що постраждали від цього.

Інтеграція DSPM доповнить рішення Tenable Cloud Security, яке вже включає такі ключові можливості, як уніфікований CNAPP, куди входить функціонал CSPM, захист хмарних робочих навантажень та провідний у галузі CIEM, що дасть командам безпеки контекст та керівництво з пріоритетів для прийняття ефективних та точних рішень щодо усунення наслідків. Очікується, що можливості Eureka Security DSPM будуть інтегровані до Tenable Cloud Security та її провідного рішення CNAPP наприкінці цього року.

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