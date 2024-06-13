Apple знову випередила Microsoft по капіталізації, але ненадовго

13 июня 2024 г., 9:35

0

Tweet

Як повідомляє CNBC, у середу Apple знову стала найдорожчою компанією у світі, після того, як оголосила про свої ініціативи у сфері штучного інтелекту на конференції для розробників.

Ринкова капіталізація виробника iPhone досягала 3,3 трильйона доларів, випереджаючи Microsoft у 3,2 трильйона доларів. Однак ця ситуація не протрималася до закриття торгів, Microsoft знову вирвалася вперед.

Інвестори, дізнавшись про плани Apple щодо впровадження штучного інтелекту в усі свої пристрої, у вівторок підняли акції компанії більш ніж на 7% до рекордного значення. Цей поштовх продовжився і в середу, коли акції зросли ще на 2,8%.

Apple оголосила, що буде використовувати технологію генеративного АІ у свої нативні додатки та новітні пристрої, з різноманітними функціями, починаючи від технології допомоги при підготовки текстів і закінчуючи емодзі, згенерованими АІ.

Аналітики Morgan Stanley, Evercore і Bank of America в своїх записках для інвесторів на цьому тижні заявили, що нові функції штучного інтелекту Apple, які отримали назву Apple Intelligence, спонукатимуть користувачів купувати нові iPhone. «Обмеження Apple Intelligence для iPhone, проданих протягом останнього року, додає нам впевненості в тому, що АІ може допомогти розпочати суперцикл iPhone», - пишуть аналітики Evercore. .

Йде битва за лідерство. На початку цього року Microsoft перевершила ринкову капіталізацію Apple. Раніше цього місяця Nvidia також обійшла Apple і на короткий час стала другою за вартістю публічною компанією.

Microsoft також, ймовірно, стане бенефіціаром амбіцій Apple у сфері штучного інтелекту. Виробник iPhone оголосив, що додасть до своїх смартфонів багатомовні моделі OpenAI як доступну функцію для своїх користувачів, а згодом з'являться й інші моделі. Microsoft є одним з найбільших інвесторів OpenAI, а її хмарні сервіси Azure останнім часом зростають завдяки широкому впровадженню моделей OpenAI.

Ready, set, buy! Посібник для початківців - як придбати Copilot для Microsoft 365