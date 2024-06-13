На порталі Дія з’явився сервіс е-Підприємець для спрощення ведення власного бізнесу

13 июня 2024 г., 10:25

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Міністерство цифрової трансформації України повідомляє про запуск на порталі Дія комплексної послуги е-Підприємець, для спрощення ведення власного бізнесу. Вона дозволяє оформити онлайн 10 послуг за однією заявою за 15-40 хвилин та без походів до установ. е-Підприємцем можуть користуватися повнолітні громадяни України, які хочуть зареєструвати підприємство та чинні бізнеси, змінити/ розширити напрям своєї діяльності тощо.

Наразі на порталі доступна реєстрація: ФОП; змін до відомостей про ФОП, що містяться в ЄДР; декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки; потужностей операторів ринку харчових продуктів; створення ТОВ на підставі модельного статуту; переходу ТОВ на діяльність на підставі модельного статуту; платником податку на додану вартість; реєстрація/ перехід на спрощену систему оподаткування; подання вакансій та відкриття банківського рахунку.

Сервіс пропонує комплекси послуг за кількома видами малого бізнесу – для кафе, салонів краси, точок продажу, ІТ або іншого виду діяльності. Опитувальник уточнює деталі сервісів, щоб вам легше визначити, що саме потрібно. Заява автоматично надсилається органам державної влади після реєстрації бізнесу.

Комплексну послугу е-Підприємець розроблено в межах проєкту EU4DigitalUA, що фінансується Європейським Союзом та впроваджується Академією електронного управління Естонії.

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