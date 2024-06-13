Армія дронів за тиждень допомогла уразити 324 одиниці російської військової техніки

13 июня 2024 г., 8:25

Ударні підрозділи Сил оборони, які отримують безпілотні літальні апарати в рамках проєкту Армія дронів, за тиждень з 3 по 10 червня уразили 324 одиниці російської військової техніки та 64 окупанти.

Серед виведеної з ладу та знищеної ворожої техніки – 133 вантажівки, 90 гармат, 43 танки, 27 радіолокаційних станцій, 18 бойових броньованих машин, дев’ять самохідних артилерійських установок, чотири реактивні системи залпового вогню тощо.

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