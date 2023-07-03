Apple скорочує плани виробництва Vision Pro через проблеми з дизайном

3 июля 2023 г., 15:32

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Компанія Apple була змушена суттєво скоротити замовлення на виробництво гарнітури доповненої реальності Vision Pro через складнощі з дизайном, повідомляє Financial Times з посиланням на людей, які безпосередньо знайомі з процесом.

Vision Pro, яка була запущена минулого місяця і, як очікується, буде доступна на початку наступного року в Сполучених Штатах, має стартову ціну 3 499 доларів - більш ніж втричі дорожче за продукт від Meta.

Повідомляється, що китайський контрактний виробник Luxshare, єдиний збирач пристрою від Apple, готувався виготовити менше ніж 400 тис Vision Pro у 2024 році.

Згідно з інформацією FT, раніше Apple мала внутрішній план продажів на рівні 1 мільйона одиниць гарнітури за перші 12 місяців.

Компанія звернулася до двох китайських постачальників з проханням надати достатню кількість компонентів для виробництва 130 000 - 150 000 одиниць протягом першого року, інформує FT, додаючи, що плани щодо більш доступної версії пристрою були відкладені.

Основною складністю у виробничому процесі є виготовлення мікро-OLED-дисплеїв для пристрою. Apple була незадоволена виходом цих дисплеїв без дефектів, йдеться у повідомленні.

Скорочення прогнозу виробництва до 2024 року також "розчарувало" Luxshare, повідомила FT людина, близька до компанії, оскільки вона планувала збільшити свої потужності, щоб мати можливість виробляти майже 18 мільйонів одиниць продукції щорічно в найближчі роки.

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