Check Point зафіксувала зростання кількості хмарних мережевих атак на 48%

3 июля 2023 г., 14:25

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Компанія Check Point Software Technologies опублікувала звіт про хмарну безпеку у 2023 році. Звіт, заснований на масштабному опитуванні понад 1000 фахівців з кібербезпеки з усього світу.

Попри численні переваги, які організації отримують від хмарних технологій, такі як масштабованість і гнучкість, їх ефективний захист залишається складним завданням. Опитування показало, що неправильні конфігурації є основною проблемою безпеки хмарних технологій, з якою стикаються близько 59% респондентів. Ці неправильні конфігурації не лише роблять організації вразливими, але й обмежують їхню здатність повністю використовувати потенціал хмарних технологій.

Не дивно, що компанії стрімко розширюють свої хмарні інфраструктури: 58% планують зберігати понад 50% робочого навантаження в хмарі протягом наступних 12-18 місяців.

Однак опитування висвітлює нагальну проблему: 72% респондентів стикаються з труднощами в управлінні доступом до декількох рішень з безпеки, що призводить до плутанини і ставить під загрозу безпеку управління хмарними технологіями. Зростаюча складність розуміння та захисту поверхні загроз хмарних технологій стала серйозною проблемою для ІТ-лідерів, залишаючи вразливі місця без контролю. Зловмисники користуються цими викликами - звіт Check Point Research вказує на приголомшливий сплеск мережевих атак на хмарні технології на 48% у 2022 році порівняно з попереднім роком.

Дослідження показує, що організації впровадили різні технології та стратегії для управління своїми складними хмарними середовищами. Однак складність і відсутність видимості та контролю призводять до плутанини.

Тривожна тенденція: 26% організацій мають 20 або більше політик безпеки, що призводить до втоми від попереджень і заважає командам реагування ефективно протидіяти інцидентам з високим ступенем ризику. Примітно, що 90% респондентів віддали перевагу єдиній хмарній платформі безпеки, яка спрощує управління. Крім того, переважна більшість організацій (71%) мають більше шести політик безпеки, а 68% вважають, що безліч сповіщень, які надходять через використання декількох інструментів, є надмірною, що підкреслює потребу в комплексному і спільному рішенні для забезпечення безпеки хмарних технологій.

«Наше опитування показало, що невірні конфігурації хмарних середовищ викликають найбільше занепокоєння у сучасних ІТ-директорів. Однак, що відрізняє успішні організації з безпеки хмарних технологій, так це не тільки здатність виявляти неправильні конфігурації, але й розуміти їх контекстуальну значимість і визначати пріоритети їх вирішення, - заявив Ті Джей Гонен (TJ Gonen), віце-президент з безпеки хмарних технологій в Check Point Software Technologies. - Розуміння того, які неправильні конфігурації дійсно становлять ризик для бізнес-операцій, має першорядне значення. Так само як і можливість швидко і ефективно усунути ці вразливості, щоб підтримувати надійний рівень безпеки. Підприємствам вкрай важливо вибрати комплексне рішення, яке виходить за рамки поверхневого виявлення».

Основні висновки Звіту про хмарну безпеку за 2023 рік.

Найбільші виклики: Неправильна конфігурація хмарних платформ або неправильне налаштування (59%) є найбільш значущою загрозою безпеці, за якою слідують витік конфіденційних даних (51%), незахищені інтерфейси/API (51%) та несанкціонований доступ (49%).

Інциденти безпеки в хмарі: 24% респондентів повідомили, що стикалися з інцидентами, пов’язаними з безпекою публічних хмар, причому найпоширенішими типами інцидентів були неправильні конфігурації, компрометації облікових записів та використані вразливості.

Конфігурація хмари та управління політиками безпеки: У той час, як 62% організацій використовують хмарні інструменти для управління конфігурацією, 29% покладаються на спеціалізовані рішення для управління хмарною безпекою (Cloud Security Posture Management Solutions, CSPM).

DevSecOps, CIEM та уніфіковане управління безпекою: 37% респондентів впровадили DevSecOps в певних сферах своєї організації, а 19% впровадили комплексну програму.

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