Витрати на IoT в Європі сягнуть майже 227 млрд дол. у 2023 році

3 июля 2023 г., 16:35

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Очікується, що європейські організації витратять близько 227 млрд дол. на технологію Інтернету речей у 2023 році, згідно зі звітом Worldwide Internet of Things Spending Guide, опублікованим IDC. Очікується, що витрати, пов’язані з IoT, продовжать зростати з п’ятирічним середньорічним темпом зростання 11%, досягнувши майже 345 мільярдів доларів до 2027 року.

Розвиток Інтернету речей в Європі відображає еволюцію інвестиційних цілей підприємств у сфері цифрової трансформації, пов’язаних зі скороченням витрат, оптимізацією процесів, автоматизацією та покращенням якості обслуговування клієнтів. Однак, на регіональних ринках спостерігається різна динаміка. Наприклад, інвестиції організацій Центральної та Східної Європи (ЦСЄ) залишаються значно нижчими за середній показник на європейському ринку, хоча впродовж прогнозованого періоду очікується однозначне зростання. За останні три роки багато інвестицій у ЦСЄ було призупинено через різноманітні виклики, пов’язані з пандемією, війною в Україні та загальною несприятливою макроекономічною ситуацією. Однак, оскільки Інтернет речей виявився невіддільною частиною скорочення витрат, оптимізації процесів, автоматизації та розширення можливостей управління і моніторингу, IDC очікує, що інвестиції прискоряться до кінця прогнозованого періоду.

З точки зору загальної галузевої перспективи, європейські витрати на IoT будуть визначатися інвестиціями з боку виробничих, комунальних та професійних організацій. Основні сфери використання включатимуть управління виробничими активами, автоматизацію дистрибуції та інфраструктуру для «розумних» будівель. Найшвидше впровадження Інтернету речей буде спостерігатися в таких сферах використання, як управління іригацією в сировинній промисловості та управління автопарком на транспорті.

В останньому випуску IDC’s Worldwide Internet of Things Spending Guide були внесені значні зміни в таксономію варіантів використання в різних галузях (наприклад, дискретне виробництво, переробне виробництво, роздрібна торгівля, видобувна промисловість, транспорт і телекомунікації).

Оновлення таксономії варіантів використання відображають мінливі інвестиційні цілі підприємств в області DX, деякі з яких були викликані пандемією Covid-19 і подальшими діловими і соціальними потрясіннями.

З точки зору технологій, модулі і датчики будуть продовжувати стимулювати витрати, пов’язані з Інтернетом речей, а також супутні послуги, такі як промислове обслуговування для підтримки безперервної роботи апаратного забезпечення пристроїв («речей»), послуги вертикального аутсорсингу бізнес-процесів, інфраструктура як послуга і дані як послуга. Найшвидше зростатимуть інвестиції в глобальні мережі з низьким енергоспоживанням (LPWAN), які стануть критично важливою сферою Інтернету речей для телекомунікаційних провайдерів у найближчі кілька років. Витрати на аналітичне програмне забезпечення також зростуть, оскільки організації прагнуть перетворити дані, зібрані кінцевими точками з’єднання, на дієву інформацію.

«Очікується, що через невизначений макроекономічний контекст європейські організації продовжать відчувати тиск на бюджети, а додаткові інвестиції будуть обмежені в короткостроковій і середньостроковій перспективі, - коментує ситуацію Олександра Ротару (Alexandra Rotaru), старший аналітик європейського підрозділу IDC з питань даних та аналітики. - Однак, IoT залишиться критично важливим інструментом для підвищення продуктивності та ефективності, а також збільшення можливостей автоматизації. Він і надалі залишатиметься ключовою сферою інвестицій, допомагаючи організаціям скорочувати витрати та підвищувати продуктивність, незважаючи на виклики».

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