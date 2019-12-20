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Новая формула водного электролита улучшит безопасность литий-ионных батарей

20 декабря 2019 г., 14:05
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Новая формула водного электролита улучшит безопасность литий-ионных батарей

В исследовании, результаты которого недавно были опубликованы в журнале Energy Storage Materials, команда инженеров из Политехнического института Ренсселера (RPI) продемонстрировала, что замена типичных органических электролитов на водные позволяет получить более безопасные и дешёвые источники питания, которые, вдобавок, неплохо работают.

Добиться нужной производительности от батарей на базе водных электролитов до сих оставалось самой серьёзной проблемой, мешавшей внедрению этих в остальном весьма перспективных решений. Водные электролиты абсолютно пожаробезопасны и не подвержены негативному воздействию влаги в процессе производства, однако под действием высокого напряжения вода в них расщепляется с образованием кислорода и водорода. Потеря электролита в результате электролиза приводит к тому, что водные батареи могут функционировать только в очень узком окне напряжений.

Выход, найденный командой RPI во главе с профессором Нихилом Кортакаром (Nikhil Koratkar), заключается в применении особого типа водного электролита — водно-солевого — который менее подвержен электролизу. Для катода учёные использовали оксид марганца, а для анода — сложный оксид ниобия вольфрама, впервые задействованный в батареях с водным электролитом.

«Оказалось, что оксид ниобия вольфрама является выдающимся с точки зрения энергии, сохраняемой на единицу объема», — сказал Кораткар. Он также отметил, что по этому показателю оксид ниобий вольфрама с большим отрывом лидирует среди всех известных анодных материалов водных литий-ионных батарей.

Такой анод, состоящий из оксидных частиц микронного размера, обладает хорошо выраженной системой каналов, которая ускоряет диффузию ионов лития, а значит и зарядку батареи.

Подобного рода производительность новых водных батарей в сочетании с их низкой стоимостью и повышенной безопасностью представляет большой интерес для портативной электроники, электромобилей и аккумулирования электричества в энергосетях — приложений, в которых накопление большого количества энергии в ограниченном объёме имеет критическое значение.


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