AOC пополнила линейку E2 мониторами с высоким разрешением

30 сентября 2020 г., 14:15

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Компания AOC представила три новых монитора из линейки E2, которые продвигаются для бизнеса и профессионального использования, а также для обычных пользователей с высокими требованиями к качеству изображения и ограниченным бюджетом. Среди новых «базовых» моделей — два монитора с диагональю экрана 31,5 дюйма, Q32E2N с максимальным разрешением QHD и U32E2N с разрешением 4K (UHD). А для тех, кому требуется больше рабочего пространства, компания предлагает 34-дюймовую модель Q34E2A со сверхширокой IPS-панелью (соотношение сторон 21:9) с разрешением 1080p. Все три новинки оборудованы стойкой с возможностью изменения угла наклона экрана и поддержкой настенного крепления VESA, встроенными динамиками, а также полным набором необходимых для подключения к системе разъёмов.

31,5-дюймовая модель Q32E2N оснащена VA-панелью с разрешением QHD (2560×1440). Для нее заявлена максимальная контрастность 3000:1 и кадровая частота 75 Гц, а благодаря поддержке технологии Adaptive-Sync движения курсора на экране и прокрутка страниц ощущаются максимально плавно. Его дизайн выполнен с тонкими рамками вокруг экрана, имеются встроенные 3-Ваттные динамики.

Модель U32E2N с диагональю 31,5 дюйм построена также на VA-панели с разрешением UHD (3840×2160) и плотностью картинки 140 ppi. Монитор поддерживает кадровую частоту 60 Гц и уровень контрастности 2500:1, он выполнен в дизайне с безрамочным с трёх сторон экраном. Его яркость составляет 350 нит.

Модель Q34E2A оснащена 34-дюймовой IPS-матрицей с соотношением сторон 21:9. Новинка поддерживает кадровую частоту75 Гц и сверхширокое разрешение 2560×1080. Безрамочный с трёх сторон экран и матовая подставка с отделкой под алюминий придают монитору современный и стильный вид.

Линейка E2 предназначена для пользователей, которым нужен монитор с хорошим качеством изображения и без лишних элементов. Все модели оснащены базовой подставкой с поддержкой изменения угла наклона экрана и удобным отверстием для кабелей, которое помогает организовать рабочее пространство. Благодаря монтажным отверстиям под крепление VESA 100×100 мм новинки можно быстро закрепить на кронштейне для монитора или установить на стену.

Мониторы AOC Q32E2N и U32E2N с диагональю 31,5″, а также 34-дюймовая модель Q34E2A появятся в продаже в октябре 2020 года по ориентировочным ценам 7799, 12599 и 8899 грн соответственно.

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