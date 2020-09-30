D-Wave удвоила вычислительную мощность своей квантовой платформы

30 сентября 2020 г., 15:05

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D-Wave Systems, которую считают первой компанией в мире, выпустившей работающий квантовый компьютер, произвела обновление базирующейся в облаке платформы квантовых вычислений, предоставив пользователям доступ к более мощным аппаратному и программному обеспечению. Это, по её словам, должно ускорить появление новых, применимых на практике квантовых приложений.

Новейший квантовый компьютер D-Wave Advantage, ставший доступным через облачный сервис Leap, имеет 5000 кубитов — вдвое больше, чем предыдущая система D-Wave 2000Q.

Кроме того, каждый из этих кубитов соединяется с 15 соседями вместо шести, как в 2000Q. Возросшие таким образом в 2,5 раза возможности подключения позволяют Advantage решать более сложные задачи с меньшим количеством физических кубитов.

Одновременно D-Wave анонсировала новый «решатель дискретных квадратичных моделей», или DQM, в качестве части службы Leap, которая позволяет системе Advantage решать более сложные задачи. D-Wave 2000Q можно было использовать только для расчётов с двоичными переменными (0 или 1), но DQM позволяет использовать больше наборов переменных, включая целые числа от 1 до 10 или красный, желтый и синий цвета.

Последней из новостей D-Wave стал запуск новой программы D-Wave Launch для предприятий, которым требуется поддержка в создании гибридных квантовых приложений.

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