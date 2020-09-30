Новые функции Grammarly призваны улучшить качество деловой коммуникации

30 сентября 2020 г., 13:45

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Компания Grammarly представила обновленные возможности своего онлайн-сервиса на базе искусственного интеллекта. В браузерном расширении Grammarly появился новый всплывающий ассистент, который удобно группирует советы по категориям. Их цель – поддержать пользователей в профессиональной коммуникации на английском языке, сделать сообщение понятнее для читателя и обратить его внимание на ключевую информацию. В частности, теперь сервис Grammarly будет рекомендовать, как можно полностью переписать отдельное предложение, чтобы улучшить его четкость, давать советы по адаптации тона сообщения и форматированию текста.

Новые функции Grammarly призваны улучшить качество профессиональной коммуникации, помогать людям писать не только грамотно, но и общаться на английском языке свободнее и доносить свои мысли именно так, как они задумывали.

В ходе разработки обновления в Grammarly опирались в частности и на результаты исследования, которое компания провела в прошлом году, опросив пользователей о наибольших трудностях во время рабочей переписки с помощью электронной почты. Ответы показали, что чаще всего респонденты волновались, будет ли их сообщение правильно понято и воспринято адресатом.

Трое из четырех специалистов переживали, что их рабочее сообщение может быть воспринято не так, как они предполагали;

50% опрошенных сообщили, что бывали в ситуации, когда получатель неправильно понимал их письмо;

60% респондентов сообщили, что им бывало стыдно за электронное письмо, которое они отправляли по работе;

одному из пяти опрошенных давали обратную связь, что тон его/ее рабочего письма был слишком резким или агрессивным.

Новый всплывающий ассистент Grammarly содержит рекомендации для улучшения текста, которые базируются на настройках аудитории и целях коммуникации, которые выбрал автор.

Кроме советов касательно правильности (грамматика, орфография и другие механики письма), новые рекомендации Grammarly на базе ИИ также будут предлагать, как можно полностью переписать предложение, чтобы улучшить его четкость и понятность для читателя.

Также в Grammarly расширили возможности детектора тона, который был представлен в прошлом году. Теперь он не только определяет тон сообщения, но и может давать советы по его адаптации. Они помогут автору убедиться, что читатель воспримет сообщение именно так, как планировалось.

Функция проверки читабельности (readability) текста будет помогать определить и приоритизировать самые важные пункты для читателя. Она дает советы по форматированию – например, выделить фразы жирным шрифтом или создать маркированный список.

Перечисленные обновления будут доступны пользователям в браузерном расширении Grammarly (для Chrome, Firefox, Safari та Chromium Edge) в начале октября. Рекомендации касательно форматирования (создание списков и выделение жирным шрифтом) будут доступны для популярных почтовых сервисов Gmail, Yahoo! Mail и веб-версии Microsoft Outlook. Советы по адаптации тона и полной трансформации предложения для улучшения его четкости и понятности также доступны и в веб-редакторе Grammarly и надстройке для Microsoft Office.

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