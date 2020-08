Анонсирована программа проекта CIO Open the Future autumn 2020 

3 августа 2020 г., 19:54

Компания CIOneer объявляет о запуске второй программы профессионального развития ИТ-директоров – ‘CIO Open the Future autumn 2020’.



Стратегическими партнерами инициативы выступили компании Cisco и Lenovo.



Как отмечается, целевой аудиторией этого специального курса являются ИТ-директора с опытом работы от пяти лет и более, фокусирующиеся на дальнейшем развитии управленческих компетенций и повышении конкурентоспособности своих предприятий на рынке. “Даже если у вас меньше опыта, но есть желание и понимание необходимости дальнейшего развития, как CIO с возможным переходом на позиции CDO и CxO - этот курс для вас”, заявил Андрей Погорелый, старший партнер CIOneer.



Глава CIOneer также отметил, что первая программа 'CIO Open the Future spring 2020’ получила среднюю оценку 9.3 из 10, большое количество положительных отзывов участников в социальных сетях, и вызвала интерес известных MBA программ в Украине.



Программа будет проводиться с 1 октября по 21 ноября 2020 года (по четвергам и пятницам с 18:00 до 21:30), в программе предусмотрено 12 блоков.



Блоки программы:

• Управление ИТ в современном мире

• Финансы в ИТ

• Бизнес-процессы

• Управление проектами Scrum

• Управление проектами Waterfall

• Архитектурный блок

• Аналитика и использование данных

• Cybersecurity

• Гиперконвергентніе решения

• Финтех

• Ораторское мастерство CIO

• Провалы CIO (кейс блок)



Материал – 50%, кейсы – 50%

Кто преподает:

• Победители и финалисты национального конкурса BEST CIO.

• CIO с международной сертификацией CGEIT, CISM, CISA, Scrum, SAFe, Prince 2.

• CIO с опытом работы в крупнейших компаниях Украины и мира, таких как Procter & Gamble, Нова Пошта, Фокстрот, BAT, IDS Боржоми, Starlight Media.

• Суммарный портфель реализованных ИТ- и бизнес-проектов - более 200.

• CIO со степенью MBA.



Дополнительно в процессе курса:

• Кейсы из реальных проектов, в том числе неуспешных.

• Разбор проектов и ситуаций участников (при желании).

• Закрытая группа в социальной сети для участников курса.

• Менторская сессия для участников (при желании).



Ценность:

• Единая программа и концентрация знаний.

• Доступ к менторам на протяжении курса.

• Уникальные мировые практики вместе с опытом, за которыми не нужно никуда ехать.

• Применение участниками новых знаний с первого дня в бизнесе.

• Возможность заявить о «себе».



Группа – 25 человек, предварительный отбор.



Начало программы 1 октября 2020 года.



Стоимость курса (без НДС) для физических и юридических лиц при оплате:

• до 30 августа - 20 000 гривен

• до 15 сентября - 24 000 гривен

• до 30 сентября - 28 000 гривен



Оставить заявку на курс вы можете на сайте https://cioneer.com/edu , либо отправив письмо на электронную почту [email protected]

