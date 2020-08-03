ViewSonic выпустила портативные мониторы с двумя USB-разъемами Type C

3 августа 2020 г., 17:05

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Компания Diweave, официальный дистрибьютор ViewSonic в Украине, сообщила о том, что производитель анонсировал выпуск новых портативных мониторов Full HD с диагональю 15,6 дюймов.



Модель TD1655 имеет сенсорный дисплей, а модель VG1655 оснащена обычным дисплеем. Вес устройств 1 килограмм, а толщина всего 6 мм.



В отличие от большинства других портативных мониторов, которые сегодня доступны на рынке, модели ViewSonic TD/VG1655 поставляются с блоком питания мощностью 60 Вт. Кроме того, TD/VG1655 оснащены двумя USB-разъемами Type С для трансляции видео- и аудиоинформации и двусторонней передачи питания по одному кабелю. Ноутбук и подключенный к нему монитор могут заряжать друг друга через блок питания.



Мониторы TD/VG1655 работают с разными операционными системами, в том числе Windows, Android, Chrome и Mac, поэтому их можно подключить практически к любому ноутбуку, планшету, смартфону или игровой консоли.



Магнитная крышка и коврик, прочная цельная конструкция, металлический корпус и алюминиевая подставка обеспечивают надежность моделей TD/VG1655. Благодаря этим конструктивным особенностям мониторы TD/VG1655 можно использовать где угодно, брать с собой, перемещать с места на место и не волноваться за их безопасность. Стекло монитора TD1655 имеет высокую степень устойчивости к царапинам 6H, что повышает его долговечность. Стекло останется невредимым, даже если вы поцарапаете его ключом.



Как сообщили представители Diweave предполагаемая розничная цена TD1655 составит 435 долл, для VG1655 – 355 долл.

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