HPE GreenLake на пути к превосходству данных

Автор – Леонид Бараш , 21 октября

голос Tweet Данные повсюду вокруг нас. Чтобы в полной мере узнать их ценность и создать цифровое превосходство, требуются все ваши данные, а не часть из них. Этот тезис проходил красной нитью на презентации новых возможностей облака HPE GreenLake "Сегодня все задумываются о новом выборе для предприятий, чтобы модернизировать и объединить платформы аналитики и данных и при этом не идти на компромиссы. Задача состоит в том, чтобы показать, как можно модернизировать большую часть среды данных быстрее и с меньшим риском, от продвинутого аналитического машинного обучения и ИИ до осознанной защиты и аварийного восстановления, от края сети к облаку. Этот выбор также означает выход на многомиллиардный рынок облачных сервисов с новыми уникальными для индустрии предложениями", отметил Антонио Нери (Antonio Neri), президент и СЕО HPE, анонсируя новые возможности GreenLake. Глава HPE также заявил, что предприятия, способные принимать решения вдвое быстрее конкурентов, будет невозможно остановить. Мир будет идти все более разветвленными путями, и все больше данных будет создаваться и использоваться на краю сети. Это порождает точку перегиба, которая стимулирует предприятия создавать открытую архитектуру край-к-облаку (edge-to-cloud), чтобы ускорить стратегию модернизации «данные в первую очередь». Вот почему НРЕ создала платформу GreenLake Edge-to-Cloud – чтобы доставить свои новейшие облачные сервисы, которые помогут заказчикам выполнить цифровую трансформацию быстрее и предоставить необходимую гибкость пользовательским приложениям и данным. Антонио Нери: «Способность внедрять инновации быстрее требует полного контроля всех данных предприятия» Каждое предприятие на уровне совета директоров имеет мандат на использование данных в качестве цифрового преимущества, создает ли оно новый опыт заказчиков, снижает операционные затраты посредством цифровизации существующих процессов или открывает новые возможности для компании. Сегодня большинство компаний считают, что решением является только перенос их данных на проприетарную платформу внутри публичного облака. Некоторые команды и наборы данных действительно могут получить от этого преимущество. Однако большинство данных нельзя переносить, и здесь компромисс и сложность начинают накапливаться, особенно для предприятий с ИТ и наборами данных разных поколений. Будущее платформы аналитики и данных должно строиться не только на нативных облачных принципах и стандартах open source, но также быть оптимизированным под рабочии нагрузки, чтобы запускаться на площадке заказчика, близко к его данным и другим подключенным облакам. Важно также обеспечить свободу и гибкость для оркестрации приложений и наборов данных на площадке заказчика, в облаке и на краю сети посредством решений на базе контейнеров. Вот почему компания создала НРЕ GreenLake for Unified Analytics – первую в индустрии единую платформу для аналитики и озер данных, которая является облачно-нативной и гибридной по архитектуре. А также НРЕ GreenLake for Object Store – первое Kubernetes-нативное объектное хранилище, оптимизированное для высокопроизводительной аналитики. Эти новые предложения построены на ПО НРЕ Ezmeral и open source и полностью интегрированы с сервисами as-a-cloud посредством НРЕ GreenLake. Таким образом, компания впервые дает предприятиям новый выбор, чтобы модернизировать их активы данных быстрее и с меньшим риском. НРЕ GreenLake for Unified Analytics может привнести все это в среду на площадке заказчика, где сегодня «живут» данные. Вместе с оркестрацией Ezmeral Kubernetes заказчик может развернуть приложения и управлять наборами данных из любого места с помощью единой панели. Вследствие уникального подхода «100% open source», заказчик может избежать сложной миграции данных, переписывания приложений и не выходить за пределы проприетарных платформ. Полное решение поддерживается глобально на корпоративном уровне в режиме 24/7 подразделением HPE Pointnext Services. Платформа НРЕ GreenLake дает предприятиям три ключевых преимущества. Первое, их данные глобально объединяются и становятся доступными всем аналитическим командам предприятия. Независимо от того, находятся ли данные на краю, в корпоративном хранилище данных на площадке заказчика, в облаке или в озере данных или на другой облачной платформе, такой как Snowflake. По словам выступающего, только НРЕ может комбинировать разные типы данных из файлов, объектов, потоков в БД в одну фабрику данных, управляемую с единой платформы, что сокращает время для анализа. В отличие от других решений по объектным хранилищам, платформа НРЕ работает эффективно с широким разнообразием размеров объектов и оптимизируется для высокопроизводительной аналитики. Второе, компания объединила опыт использования облака для различных персон и команд от традиционной SQL до наиболее затребованных инженерных и научных задач. И наконец, НРЕ доставляет такие же облачные сервисы, как и современные поставщики аналитики, используя инструменты open source. Так что заказчики могут не ограничиваться проприетарным стеком. НРЕ не считает, что имеет смысл уходить от одного унаследованного проприетарного стека только для того, чтобы ограничиться другим таким же в публичном облаке. Заказчик должен иметь свободу и гибкость, чтобы перемещать свои данные и рабочую нагрузку по мере того, как бизнес будет нуждаться в изменении сегодня и завтра. Также, как предприятия нуждаются в модернизации своих платформ аналитики и данных, они нуждаются в модернизации защиты данных в мире, который захлестнула волна киберугроз и атак программ-вымогателей. Количество кибератак за время пандемии увеличилось более чем на 288%. При этом защита от шифровальщиков была наибольшей проблемой в области безопасности данных. Последние прогнозы стоимости их атак в 2021 г. дают оценку в 20 млрд. долл. При этом новые атаки появляются каждые 11 секунд. Исходя из этого компания представила HPE GreenLake Data Protection – продукт, который защищает от угроз программ-вымогателей и обеспечивает быстрое аварийное восстановление данных, одновременно упрощая управление и операции. С приобретением компании Zerto, НРЕ выходит в лидеры рынка ПО для защиты данных. Одним из примеров является TenCate, большая транснациональная текстильная компания. После атаки программы-шифровальщика, благодаря технологии Zerto она смогла в течение 10 мин. восстановиться к состоянию «за 10 сек до атаки». Вдобавок, GreenLake Data Protection теперь включает сервисы HPE Backup and Recovery для VMware. Это Backup-as-a-Service, разработанный для гибридного облака. Посредством поставляемой HPE GreenLake Cloud Services Console заказчики могут резервировать свою VM-нагрузку с помощью трех простых шагов менее чем за пять минут. Никаких медиа-серверов, устройств или целей для управления. Заказчики могут восстановить данные немедленно на своей площадке, сохраняя эффективные по стоимости долговременные копии в облаке. Таким образом, НРЕ продолжает ускорять инновации GreenLake и укреплять лидерство на рынке, помогая заказчикам защитить их данные и внедрять инновации еще быстрее. Платформа HPE GreenLake Edge-to-Cloud решает наиболее насущные проблемы модернизации «данные в первую очередь». Это приводит нас к HPE Edge-to-Cloud Adoption Framework – полноценному набору одобренных методологий и опыта для ускорения и защиты от рисков на пути в облако. Один из признаков лидирующего подхода компании заключается в ее базировании на данных. Путем количественной оценки зрелости компаний в доменах критической способности облачного опыта они могут оценить свой прогресс и место, где они находятся по сравнению с равными компаниями или с лучшими практиками. Заказчики НРЕ такое любят, потому что это привносит критический элемент в измеримость трансформации. Консультационные службы НРЕ постоянно доставляют результаты для своих заказчиков. Например, крупная фармацевтическая компания ускорила свой конвейер инноваций с помощью улучшенной автоматизации и управления, а многонациональная энергетическая компания разблокировала трансформацию публичного облака, перейдя к правильному сочетанию публичного облака и собственных ресурсов. Недавно IDC в своем рыночном обзоре для сервисов ИИ назвала НРЕ лидером. Фактически, сервисный бизнес НРЕ удерживает лидирующие позиции во многих категориях Edge-to-Cloud, включая индустриальный IoT, цифровые рабочие места, трансформацию ЦОД, сетевые службы и поддержку. НРЕ является единственной компанией, которая лидирует во всех этих категориях, продолжая при этом внедрять инновации. С новыми облачными сервисами HPE GreenLake заказчики смогут оценить все возможности облака, которое приходит к ним, и получить доступ ко всем своим данным, а не только к некоторым из них. Вот почему более 1100 предприятий выбирают HPE GreenLake, чтобы осуществить модернизацию своих ресурсов. Далее выступили два индустриальных лидера, чей опыт и советы должны были помочь предприятиям не только ускорить их стратегию «данные в первую очередь», но также построить соответствующую бизнес-стратегию, чтобы оставаться конкурентоспособными и побеждать в последующие 10 лет. Некоторые из наиболее впечатляющих успехов можно увидеть в автомобильной индустрии. Беспилотное вождение требует огромного количества данных и мгновенного действия. Вот почему Volvo создало Zenseact – софтверную компанию, которая объединяет ИИ и МО для безопасного управления автомобилем. О стратегии компании Zenseact и роли данных в ней рассказала Ванесса Эрикссон (Vanessa Eriksson), старший вице-президент и CDO. Volvo, чьи автомобили считаются одними из наиболее безопасных, соответственно разрабатывает свои технологии и выстраивает методологии. Сегодня все более важную роль в этом играет программное обеспечение. Одна из перспективных моделей компании оборудована 23 датчиками, которые за день поездки генерируют около 50 ТБ данных. Затем этот огромный объем нужно проанализировать, чтобы извлечь всю полезную информацию. Специалисты компании активно работают с этими данными для повышения безопасности езды, благодаря чему количество инцидентов с автомобилями Volvo приближается к нулю. Ванесса Эрикссон: «Данные являются важными во всем, что сегодня делается, как для повышения безопасности, так и для получения уникального опыта» Какова же перспективная стратегия Zenseact на основе данных? Компания определила ряд стратегических линий. Первая заключается в том, что имеется множество пользователей, которым необходимы эти данные. Это бесшовная связь данных со всеми пользователями Volvo. Вторая – построение экосистемы данных с учетом имеющегося сотрудничества. В частности, Volvo взаимодействует с НРЕ в построении этой большой экосистемы данных. И третья, Volvo фокусируется на инновациях. Потому что любая компания, которая хочет удерживать лидерство, должна постоянно внедрять большое количество инноваций. Необходимо находить те из них, которые приведут к победе. Ранее Volvo совместно с НРЕ и AI Sweden создала AI Edge Lab. Что важно при работе с данными, так это достоверность. Речь идет о том, чтобы получить доступ к данным сразу после инцидента. Обычно это занимает много времени. Но сегодня, благодаря современным методам работы с данными, все происходит гораздо быстрее, и многие процессы идут практически параллельно. В результате получаемые данные оказывают влияние не только на следующие поколения автомобилей, но и на те, которые находятся на конвейере. Это имеет большое значение для безопасности. Потому что, по сути, буквально за дни, а то и часы можно что-то добавить или изменить. Какие объемы данных обрабатывает Zenseact, и с какой скоростью они создаются? И как НРЕ и, в частности, HPE GreenLake помогают справляться с этим? Дело в том, что компания использует модель Data Storage as a Service, и объем хранилища увеличивается по необходимости. Zenseact сегодня творит будущее, в котором вождение будет безопасным, а машины будут управляться автопилотом, освобождая людям время для их дел. Есть несколько тенденций, которые видит компания. Одна – это безопасность. Вторая – партнерство. Оно ключ к движению вперед. И, наконец, спикер полагает, что мы движемся к тому, чтобы пользоваться многим «как сервис». В заключительной части конференции выступил Рей Ван (Ray Wang), основатель, глава совета директоров и главный аналитик Constellation Research. Он поделился своей точкой зрения на наиболее важные стратегии на основе данных, которые должны рассматриваться каждой организацией в новых рыночных возможностях. Рей Ван: «Пользователи нуждаются в большом объеме информации, во множестве устройств, подключенных к данным, подключенным к объектам» Сегодня наблюдается множество изменений, обусловленных цифровой трансформацией. Так, считается, что в обозримом будущем 61% компаний из Fortune 500 сольются, будут приобретены или потерпят банкротство, и, в конечном счете, будут исключены из этого рейтинга. Если взглянуть на некоторые наиболее успешные акции на биржах с 2009 по 2019 гг., то, что они представляют собой сейчас? Где сейчас эти компании? Успешные компании 2009-2019 гг. Трансформационное сражение, по мнению спикера, выиграла Domino’s Pizza. Это не технологическая компания. Но она трансформировалась лучше, чем большинство технологических. Сегодня ее пиццу можно заказать 17 различными способами. В условиях пандемии все больше людей хотят, чтобы еду доставляли. Они не ходят в свои любимые рестораны, но заказывают блюда оттуда. Если вернутся к рассматриваемому периоду, за эти 10 лет на рынке стали доминировать цифровые гиганты. Как они попали в лидеры? Скажем в 2017 г. рыночная капитализация компаний FAANG (Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google) и Microsoft составляла 2 трлн. долл. В истории капитализма такого никогда ранее не случалось. Компании подобного масштаба не могут расти на 30-40% в год. Но эти цифровые гиганты смогли увеличить капитализацию впятеро – уже сегодня она приближается к 10 трлн. долл. Причем темпы изменений только нарастают. То, на что Microsoft потребовалось 44 года, а Apple – 42 г., у Google заняло 21 г., у Facebook – 17 лет, а Bitcoin управился всего за 12 лет. Сегодня цифровые гиганты появляются в самых разных индустриях и их будет становиться все больше. Он меняют всю экономику. Возьмем компанию Starlink. Это же удивительно! За 99 долл. она предлагает 150 Мб/с. Причем такой Интернет присутствует везде и даже не нужно подключаться к провайдеру. Это делает ненужными и телекомоператоров и регуляторные органы. Как такие компании появляются? Секрет заключается в данных. Для достижения этого в общем случае требуется пять шагов. Первый, давайте представим самую большую сеть, которая возможна. Имеется ввиду как можно большее количество подключенных устройств и пользователей. Это называется цифровая сеть, управляемая данными (Data Driven Digital Networks, DDDN). Пользователи нуждаются в большом объеме информации, во множестве подключенных устройств. И наша большая сеть позволяет получать данные хорошего качества на правильном уровне и в итоге достичь успеха. Обычно рассматривается 50 млн. пользователей и 50 млн. устройств. Такое количество говорит о массовом принятии той или иной технологии. К примеру, телефон получил массовое распространение через 75 лет, а Facebook – за 24 часа. Способность получить 50 млн. пользователей менее чем за сутки – это скорость, о которой мы говорим. Второй составляющей является возможность управлять аккаунтом заказчика без посредников. На примере служб доставки еды, что они сделали? Они собрали малые бизнесы, которые дали им своих заказчиков. Затем проанализировали, что и когда те чаще всего заказывают и исключили посредников. Это важный фактор. Третьей частью, на которую НРЕ собирается потратить много времени, является превосходство данных. Мы соревнуемся в превосходстве данных почти везде. Мы начинаем с вопросов бизнесу, на которые у него нет ответов. Это звучит ужасно, не так ли? Вы не знаете ответа? Да, потому что мы хотим получить информацию и идеи. Но вы не можете это сделать. И поэтому мы начинаем с аналитики. Далее мы хотим построить динамические петли обратной связи и сигнальную разведку. Что это значит? Вы хотите получать такую информацию на постоянной основе, чтобы иметь полную картину. Речь идет обо всех типах данных – структурированных и неструктурированных. И мы адаптируем их к бизнес-процессу, от заказа до наличных. Здесь появляется важная концепция. Она известна как скорость принятия решений. Люди принимают, скажем, одно решение за секунду. Как много времени займет получение ответа от комитета управления – неделя, месяц, квартал? Это может занять вечность! Но машина принимает 100 решений за секунду, или даже тысячу. Эта асимметрия будет конкурентным преимуществом. Чтобы получить его, вы отправляете информацию в облако. Пять фундаментальных технологий для достижения превосходства данных Вы должны начать с облака. Неважно где оно находится, на площадке компании, является ли оно гибридным или мультиоблаком. Объедините информацию, получите данные и затем можно начинать выполнять так называемые ААА: Analytics, Automation и AI (Аналитика, Автоматизация и ИИ). Цель – построение бизнес-графа. Это пересечение заказчиков, партнеров, поставщиков и сотрудников с объектом, инвойсом, заказом и выпуском. И когда вы соберете все это вместе с контекстом – вашей локализацией, временем, погодой и т.п., вы сможете построить бизнес-граф. При этом упомянутый ранее искусственный интеллект можно использовать как для прогнозной аналитики, так и для автоматизации. Однако тут в каждом отдельном случае необходимо изучить и понять целесообразность автоматизации того или иного процесса. Когда замена человека машиной даст эффект, а когда нет и когда целесообразнее использовать их возможности совместно. По сути, возможны пять вариантов – пять шагов на пути к полной автоматизации. Пять шагов на старте Первый – это базовая автоматизация. Это как круиз-контроль. Вы все еще можете управлять. Второй – автоматизация, управляемая человеком. Это своего рода автопилот. Третий – это соучастие машины. Пилот как бы в резерве. Но он может взять управление на себя. Четвертый – полностью автономные системы. И пятый – это уровень, где присутствие людей опционально. И вот когда у вас есть данные и есть сети и это можно объединить вместе, то это должно быть монетизировано. Есть только шесть способов сделать это: реклама, поиск, услуги, вещи, членство и подписка. Чтобы построить такие типы бизнеса, требуется время. Если взять Rule of 40 («Правило 40» гласит, что в масштабе темп роста выручки компании плюс маржа рентабельности должны быть равны или превышать 40%), хорошо известное в мире софтверных компаний, то при его выполнении вы будете победителем. Рынок вас вознаградит. Если нет, то вы попадаете в красную зону и нужны инвестиции. Цифровые гиганты инвестируют в 10 раз больше своих конкурентов. Это потому, что им нужно получить ускорение, которое обеспечит их будущее. Так что, как только у вас есть стратегия данных, то вместе с ней приходит облако. Далее докладчик расскзал об индустриальном и кросс-индустриальном партнерстве, где можно наблюдать коллапсирующую цепочку создания ценности данных в многосторонних сетях. Речь идет о том, что происходят массовые изменения, компании создаются и распадаются, цифровая трансформация недостаточна, необходимы подходы, определяемые данными. Выступающий уверил аудиторию, что успешным в этом случае можно быть только строго следуя пяти правила на старте: управление аккаунтами заказчиков без посредников, построение наибольшей сети, конкуренция в области превосходства данных, монетизация цифровых услуг и, конечно, мышление на перспективу.

