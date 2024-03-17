Lenovo підтримала малий бізнес у рамках програми «ThinkON. Ukraine»

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Компанія Lenovo підвела підстумки «ThinkON. Ukraine» - навчально-грантової програми з підтримки малого бізнесу. Примітно, що подібна ініціатива реалізується вже протягом двох років в умовах повномасштабного вторгнення.

На фіналі, що відбувся 13 березня, де було відібрано трьох переможців, Микола Антонюк, керівник напряму комерційних пристроїв Lenovo в Україні, нагадав, що попередня аналогічна програма компанії стартувала наприкінці 2022 року і була присвячена 30-річчю бренду Think. Тоді її умови передбачали вибір лише одного переможця, який мав отримати грант у розмірі 1 млн грн. Ним стала компанія Bionerica, що займається збором і перероблюванням грибів та ягід. Умови нинішньої програми було дещо змінено: тепер призовий фонд в 1 млн грн було розділено на три гранти в 500 тис. грн, 300 тис. грн і 200 тис. грн відповідно за перше, друге і третє місця.

Важливою складовою програми «ThinkON. Ukraine» є безоплатний курс навчання, який охоплює широкий спектр бізнес-тем, включно з плануванням, залученням інвестицій та пошуком нових ринків. Примітно, що завдяки своєму добре продуманому складу тем навчання викликало неабиякий інтерес учасників: якщо на грантову програму в сезоні 2023-2024 рр. було зареєстровано 126 заявок, то своє бажання пройти навчання висловили близько 1500 підприємців з усієї України.

Процес відбору претендентів на гранти проходив у три етапи, на останній з яких потрапило 10 компаній. Сфера їхньої діяльності виявилася досить широкою: це і створення першої в Україні електровантажівки, і пошиття спецодягу, і виробництво косметики, і аналіз родючості сільськогосподарських угідь. Трійку переможців визначило журі на чолі з Тарасом Джамаловим, генеральним директором Lenovo в Україні. Він повідомив, що члени журі насамперед орієнтувалися на стійкість і перспективність бізнес-проєкту та підприємства загалом, інноваційність, ґрунтовність аргументів щодо залучення коштів, уміння презентувати та вести дискусію.

Наталя Ставнича, GUSHKA та Тарас Джамалов, Lenovo

"Цього року ми ставили за мету підтримати ресурсами та експертизою саме малі та мікропідприємства, - зазначив Тарас Джамалов. - Зі зміною бізнес-середовища ми доопрацювали формат програми та передбачили ще більше можливостей для навчання та професійного нетворкінгу. Тож я впевнений, що завдяки отриманим знанням та менторству фіналісти зможуть масштабувати власні підприємства та перейти з категорії малих до середніх та великих, як цього неодноразово бажали їм члени журі".

Переможцем цьогорічної програми «ThinkON. Ukraine» став бренд GUSHKA, який уже близько 6 років відновлює традиції вівчарства та ткацтва, виготовляючи килими ручної роботи, ліжники, панно, подушки, пуфи та одяг на старовинних верстатах. Як зазначила Наталя Ставнича, СЕО GUSHKA, компанія планує використати грантове фінансування, щоб створити центр перероблювання вовни, подолати технічні обмеження в об'ємах виробництва та наростити експорт.

Друге місце цього року дісталося компанії "Біобаланс", яка захищає сільськогосподарські культури від шкідників біологічними методами, використовуючи для поширення біоречовини БПЛА. Отримані кошти команда спрямує на закупівлю дронів, які не потрапляють під дію РЕБ-систем і дозволять не припиняти роботу за будь-яких умов. Цікаво, що представники малого бізнесу впевнено роблять ставку на такі просунуті ІТ-рішення, як БПЛА. Представницею "Біобаланс" було заявлено, що отриманий грант дасть змогу розширити парк дронів трьома DJI Phantom 4 з комплектом із 9 акумуляторів. А для їх управління буде використано ноутбук Lenovo Legion 5Pro.

Власник компанії StatusCase, яка посіла цього року 3 місце, завдяки 200 тисячам гривень планує впровадити нову, спеціально розроблену технологію виробництва чохлів для смартфонів, та подвоїти обсяг реалізації. Для цього планується придбати верстат лазерного різання та термопреси.

За визнанням учасників цьогорічного фіналу, всі вони почуваються переможцями, бо створене організаторами середовище дало змогу набути не лише корисних бізнес-знань, а й розширити ділові горизонти завдяки спілкуванню.

Фіналісти та журі «ThinkON. Ukraine»

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