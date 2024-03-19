ASUS Zenbook DUO - два повноцінні екрани в ноутбуці

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Українське представництво ASUS офіційно представило в нашій країні новий портативний комп'ютер Zenbook DUO, оснащений двома повноцінними дисплеями.

Розповідаючи про історію появи в лептопах додаткових екранів, Іван Омельчено, PR-менеджер київського офісу ASUS, нагадав, що перше таке рішення компанія представила 2018 року. Тоді на виставці Computex було анонсовано ноутбук Zenbook Pro 15 (UX580), в якому використовувався тачпад з екраном ScreenPad. І якщо цей пристрій одразу вийшов на масовий ринок, то ще одна показана ASUS на тій же виставці двоекранна система Project Precog була концептуальною розробкою. Саме в ній знайшла своє відображення ідея використання пари повноцінних екранів.

Але перш ніж такий підхід було реалізовано в комерційному ноутбуці, на ринок виходили мобільні комп'ютери ASUS, де другий дисплей був допоміжним. Так в 2019 році був випущений Zenbook Duo (UX581), де використовувався екран ScreenPad+, який розташований під основним дисплеєм на всю його ширину. На виставці CES 2022 був продемонстрований Zenbook 17 Fold OLED (UX9702) з гнучким екраном. І нарешті на CES 2024 ASUS представила Zenbook DUO (2024) з двома повноцінними екранами.

Як бачимо, шлях від концептуальної розробки до комерційного продукту зайняв шість років. При цьому ключовою відмінністю останнього є використання під'єднуваної Bluetooth-клавіатури з вбудованим тачпадом. Її конструкція передбачає магнітні засувки, які дають змогу підключатися до ноутбука і заряджатися від нього. Якщо ж клавіатура знімається, екран, що знаходиться під нею, автоматично активується.

Два повнорозмірні OLED-дисплеї ASUS Lumina OLED з роздільною здатністю до 3K,

частотою оновлення 120 Гц і співвідношенням сторін 16:10 з'єднані між собою шарніром з кутом розкриття до 180°. Це дає змогу миттєво розширити робочий простір, перетворивши дисплеї на великий 19,8-дюймовий монітор, який можна використовувати у вертикальній і горизонтальній орієнтаціях у декількох режимах - ноутбук, два екрани, настільний ПК, спільна робота - під керуванням програмного забезпечення ASUS ScreenXpert.

Виробник наголошує на тому, що новинки поставляються в нашу країну з клавіатурами, на яких в заводських умовах нанесені тільки дві розкладки: українська та латиниця. Варто також зазначити, що наявний на клавіатурі USB-порт може бути використаний тільки для її зарядки.

Іван Омельчено також коротко зупинився на апаратній платформі Zenbook DUO, який є ноутбуком класу Intel Evo Edition, поєднуючи в собі багатозадачні можливості й мобільність у легкому корпусі масою 1,35 кг. За його словами, Zenbook DUO забезпечує максимальну продуктивність для роботи і розваг протягом усього дня завдяки процесору Intel до моделі Core Ultra 9 з інтегрованим нейронним процесором для прискорення ШІ-обчислень, 32 ГБ пам'яті LPDDR5x, твердотілому накопичувачу PCIe 4.0 місткістю до 2 ТБ, акумулятору на 75 Вт з тривалим терміном служби, а також аудіосистемі з підтримкою технології Dolby Atmos, сертифікованій компанією Harman Kardon.

Він також зазначив, що використання в новинці процесора з тензорним прискорювачем покликане поліпшити користувацький досвід при роботі з тими додатками, де застосовується технологія штучного інтелекту. І це не тільки пакети генеративного AI, а й, наприклад, Zoom, де під час відеоконференцій затребувана така функціональність, як розмиття заднього фону, а також очищення звуку від сторонніх шумів.

За даними Intel, виробник уже працює з більш ніж 100 розробниками програмного забезпечення з підтримкою AI. У 2024 році понад 300 AI-пакетів використовуватимуть ресурси вбудованого в нову платформу NPU. А до 2025 року на ринок вийде понад 100 млн процесорів з AI-прискорювачами.

Ноутбук ASUS Zenbook DUO (2024) з процесором Intel Core Ultra 9 185H, 32 ГБ оперативної пам'яті LPDDR5X і SSD місткістю 2 ТБ вже доступний за рекомендованою ціною 108499 грн. Пристрій можна придбати в офіційному онлайн-магазині ASUS Україна, а також у партнерів компанії ASUS в Україні.

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