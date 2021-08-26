 
`

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 31 (1278)

08.08 - 15.08

читать

Архив номеров

Какая часть сотрудников вашей компании основную часть времени работает удаленно?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Android контролирует 64% глобального рынка B2B-смартфонов

26 августа 2021 г., 16:35
Android контролирует 64% глобального рынка B2B-смартфонов

Пандемия COVID-19 выступила вынужденным катализатором в части организации предприятиями для собственных сотрудников мобильных рабочих мест. При этом, свою ощутимую лепту в этот процесс привнесло масштабное развитие высокоскоростных сетей 5G.

По оценкам Strategy Analytics, не в последнюю очередь благодаря программе Android Enterprise, смартфоны с ОС от Google в настоящее время являются наиболее востребованными аппаратами в сегменте B2B, а многие организации полагаются на них как на эффективную платформу для организации, в том числе, защищенных бизнес-коммуникаций.

Являясь открытой ОС, Android взял под контроль весомую долю мобильного рынка, вместе с тем, не менее заметными оказались проблемы в части фрагментации и безопасности. Именно поэтому ряд ОЕМ разработали собственные security-решения, а запуск программы Android Enterprise позволил выработать стандартизированный подход к решению этих вопросов. Если в 2011 г. за ОС Android было 45% рынка B2B-смартфонов, то по итогам второго квартала 2021 г. подконтрольная доля выросла до 64%.

Вы можете подписаться на нашу страницу в LinkedIn!

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  