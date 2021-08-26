Android контролирует 64% глобального рынка B2B-смартфонов

26 августа 2021 г., 16:35

Пандемия COVID-19 выступила вынужденным катализатором в части организации предприятиями для собственных сотрудников мобильных рабочих мест. При этом, свою ощутимую лепту в этот процесс привнесло масштабное развитие высокоскоростных сетей 5G.

По оценкам Strategy Analytics, не в последнюю очередь благодаря программе Android Enterprise, смартфоны с ОС от Google в настоящее время являются наиболее востребованными аппаратами в сегменте B2B, а многие организации полагаются на них как на эффективную платформу для организации, в том числе, защищенных бизнес-коммуникаций.

Являясь открытой ОС, Android взял под контроль весомую долю мобильного рынка, вместе с тем, не менее заметными оказались проблемы в части фрагментации и безопасности. Именно поэтому ряд ОЕМ разработали собственные security-решения, а запуск программы Android Enterprise позволил выработать стандартизированный подход к решению этих вопросов. Если в 2011 г. за ОС Android было 45% рынка B2B-смартфонов, то по итогам второго квартала 2021 г. подконтрольная доля выросла до 64%.

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