 
`

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 31 (1278)

08.08 - 15.08

читать

Архив номеров

Какая часть сотрудников вашей компании основную часть времени работает удаленно?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Мобильное приложение Pos Phone для бизнеса позволяет использовать смартфон в качестве POS-терминала

26 августа 2021 г., 17:05
0 
 

Мобильное приложение Pos Phone для бизнеса позволяет использовать смартфон в качестве POS-терминала

Компания Visa, платформа Portmone и ConcordBank объявили о запуске в Украине мобильного приложения на основе технологии Visa Tap to Phone, которая позволяет предпринимателям использовать смартфон как POS-терминал для приема оплат в одно касание и получать возмещение средств на счет любого украинского банка.

Это одно из первых в регионе Центральной и Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки (CEMEA) решение на базе Visa Tap to Phone, созданное в сотрудничестве с банком и небанковской платежной платформой. В результате продавец использует технологию Visa через интерфейс Portmone, а эквайринг обеспечивает ConcordBank. Благодаря такому сотрудничеству клиенты смогут принимать бесконтактные оплаты картой так же легко, как и онлайн-платежи.

Подключение к сервису проходит быстро и полностью онлайн: достаточно пройти удаленную идентификацию в Portmone, так же дистанционно заключить договор, установить приложение, авторизоваться в нем и начать принимать оплаты. Как утверждается, весь процесс занимает считанные часы. При этом неважно, в каком банке у предпринимателя открыт расчетный счет.

Приложение поддерживает оплату бесконтактными картами и NFC-устройствами, а также обеспечивает возможность ввода ПИН-кода в случае, если операция при использовании карты превышает установленный лимит в 1500 грн.

Вы можете подписаться на нашу страницу в LinkedIn!

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  