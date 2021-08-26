Мобильное приложение Pos Phone для бизнеса позволяет использовать смартфон в качестве POS-терминала

26 августа 2021 г., 17:05

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Компания Visa, платформа Portmone и ConcordBank объявили о запуске в Украине мобильного приложения на основе технологии Visa Tap to Phone, которая позволяет предпринимателям использовать смартфон как POS-терминал для приема оплат в одно касание и получать возмещение средств на счет любого украинского банка.

Это одно из первых в регионе Центральной и Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки (CEMEA) решение на базе Visa Tap to Phone, созданное в сотрудничестве с банком и небанковской платежной платформой. В результате продавец использует технологию Visa через интерфейс Portmone, а эквайринг обеспечивает ConcordBank. Благодаря такому сотрудничеству клиенты смогут принимать бесконтактные оплаты картой так же легко, как и онлайн-платежи.

Подключение к сервису проходит быстро и полностью онлайн: достаточно пройти удаленную идентификацию в Portmone, так же дистанционно заключить договор, установить приложение, авторизоваться в нем и начать принимать оплаты. Как утверждается, весь процесс занимает считанные часы. При этом неважно, в каком банке у предпринимателя открыт расчетный счет.

Приложение поддерживает оплату бесконтактными картами и NFC-устройствами, а также обеспечивает возможность ввода ПИН-кода в случае, если операция при использовании карты превышает установленный лимит в 1500 грн.

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