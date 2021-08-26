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Квартальные продажи Salesforce перевалили за 6 млрд долл.

26 августа 2021 г., 16:04
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Salesforce представила результаты второго квартала.

Компания сообщила о прибыли в размере 56 центов на акцию при выручке в 6,34 млрд долл., что на 23% больше, чем год назад.

Для Salesforce этот квартал стал первым с доходом выше 6 млрд долл.

Аналитики Уолл-стрит ожидали, что Salesforce сообщит о выручке в размере 6,24 млрд долл.

Что касается продуктовой линейки, то категория «другое» Salesforce, в которую входят MuleSoft и Tableau, была самой большой с точки зрения доходов.

Выручка от Sales Cloud выросла на 15% по сравнению с прошлым годом до 1,5 млрд долл. Подразделение Service Cloud показало продажи на уровне 1,6 млрд долл., что на 23% больше, чем год назад.

Платформа и другие продукты, включая MuleSoft и Tableau принесли 1,9 млрд долл. - тут рост составил 24%.

Что касается прогнозов, то Salesforce ожидает выручку в третьем квартале на уровне от 6,78 до 6,79 млрд долларов, что на 25% больше, чем год назад, а прибыль без учета GAAP - 91-92 центов на акцию.

Генеральный директор Марк Бениофф (Marc Benioff) заявил, что компания продолжает извлекать выгоду в ситуации с растущими расходами на цифровую трансформацию и возможности продавать через свои облака, Tableau, MuleSoft и недавно приобретенный Slack.

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