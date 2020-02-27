AMD расширила линейку встраиваемых процессоров Ryzen

27 февраля 2020 г., 13:35

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Компания AMD выпустила два новых процессора AMD Ryzen Embedded R1000 с низким энергопотреблением, которые предоставляют заказчикам диапазон TDP от 6 до 10 Ватт.

Напомним, что в апреле 2019 года компания AMD расширила линейку процессоров Ryzen Embedded, выпустив встраиваемые процессоры AMD Ryzen Embedded R1000 SoC. Для чипа Ryzen Embedded R1000 на базе архитектуры «Zen» и с графикой Radeon Vega заявлена в 3 раза более высокая производительность на Ватт по сравнению со встраиваемым процессором AMD R-серии предыдущего поколения, а также в 4 раза более высокая производительность процессора и графики на доллар, чем конкурентные решения.

Семейство AMD Ryzen Embedded R1000 теперь включает в себя два новых процессора, разработанных для энергоэффективных вычислений: Ryzen Embedded R1102G и R1305G. Новинки масштабируются от 6 до 10 Ватт TDP соответственно, а также дают пользователям возможность снизить системные затраты за счет меньшего количества модулей памяти DIMM и более низких требований к энергопотреблению. Благодаря такому низкому энергопотреблению новые встраиваемые процессоры позволяют создавать безвентиляторные системы, открывая новые рынки, на которых могут использоваться высокопроизводительные процессоры Ryzen Embedded. Выпуск двух новых процессоров запланирован на конец марта 2020 года.

Среди решений заказчиков, использующих встраиваемые процессоры Ryzen Embedded R1102G и R1305G: масштабируемая платформа mini-ITX компании Kontron и новый мини-ПК «Red Oak» компании Simply NUC, которая предлагает доступные производительные решения с оптимизированным по стоимости набором функций для своей линейки мини-ПК на базе Ryzen Embedded.

В декабре 2019 года компания AMD совместно с OEM-партнерами объявила о создании открытой экосистемы мини-ПК на базе встраиваемых процессоров AMD Ryzen, которые будут использоваться в таких областях, как обеспечение работы цифровых табло и дисплеев, в корпоративном сегменте и промышленных вычислениях. Этот список расширяется и в скором времени будет включать:

Новые платформы Sapphire 4×4 на базе встраиваемых процессоров AMD Ryzen: встраиваемые платы BP-FP5 и NP-FP5;

Новые мини-ПК Post Oak и Red Oak Simply NUC на базе процессоров Ryzen Embedded R1000 и V1000;

Комплекс мини-ПК на базе встраиваемых процессоров AMD Ryzen SECO − UDOO BOLT GEAR, который может поддерживать одновременно до 4 экранов с разрешением 4K при 60 кадрах в секунду.

Также компания OnLogic объявила о том, что ранее анонсированные мини-ПК на базе встраиваемых процессоров AMD Ryzen поступили в продажу.

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