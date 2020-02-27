В 2020 г. будет поставлено свыше 1 трлн полупроводниковых приборов

27 февраля 2020 г., 14:15

Аналитики из IC Insights полагают, что в 2020 г. поставки интегральных микросхем, оптоэлектроники, сенсоров, датчиков, дискретных устройств и прочих полупроводниковых приборов вырастут на 7% «YoY». Таким образом, второй раз за многолетнюю историю развития отрасли окажется возможным преодоление рубежа в 1 трлн отгруженных полупроводниковых приборов. Впервые эта знаковая отметка была взята в 2018 г., когда рынок освоил 1 046,0 млрд приборов. Послед провала на 8% в 2019 г., по итогам нынешнего году прогнозируется отгрузка 1 036,3 млрд изделий.

Если принять во внимание, что в 1978 г. чипмейкеры поставили 32,6 млрд приборов, то среднегодовой рост по итогам последних 42 лет составил 8,6%. Знаковые для индустрии отметки в 400, 500 и 600 млрд шт. были взяты в период с 2004 по 2007 г.

Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации