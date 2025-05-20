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AMD продає ZT Systems за 3 млрд дол.

20 мая 2025 г., 13:35
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AMD оголосила про остаточну угоду про продаж бізнесу з виробництва інфраструктури для центрів обробки даних ZT Systems. 
 
Компанія Sanmina, американський постачальник послуг з виробництва електроніки, виплатить за цей актив 3 мільярди доларів готівкою та акціями.
 
Нагадаємо, ZT Systems спеціалізується на розробці серверів та інфраструктурних рішень для дата-центрів, обслуговуючи великих клієнтів, таких як Microsoft, Meta та Amazon. У березні 2025 року AMD завершила придбання цієї компанії за 4,9 млрд дол., щоб посилити свої позиції на ринку інфраструктури для штучного інтелекту та конкурувати з лідером галузі — Nvidia.
 
Проте вже в травні цього року AMD оголосила про продаж виробничого підрозділу ZT Systems компанії Sanmina. Як вважають експерти, цей крок був частиною заздалегідь спланованої стратегії: AMD зберігає за собою команди з розробки та підтримки клієнтів ZT Systems, а саме виробництво передає Sanmina, яка стає пріоритетним партнером для виробництва нових продуктів (NPI) у США.
 
Причиною такого рішення може бути фокус на високорентабельних напрямках: AMD прагне зосередитися на розробці та інтеграції АІ-систем, залишаючи капіталомістке виробництво на аутсорсингу.
 
Партнерство з Sanmina дозволяє AMD зберегти контроль над якістю та швидкістю виведення продуктів на ринок, не займаючись безпосередньо виробництвом.
 
Угода також сприяє розвитку виробничих потужностей у США, що відповідає стратегії AMD щодо локалізації виробництва на тлі геополітичної нестабільності.
 
Продаж виробничого підрозділу принесе AMD 3 млрд дол., які можна інвестувати в інші стратегічні напрями, зберігаючи при цьому ключові інженерні ресурси.
 

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