Смартфони серії ROG Phone 9 базуються на платформі Qualcomm Snapdragon 8 Elite

20 мая 2025 г., 14:44

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На виставці COMPUTEX 2025 було продемонстровано смартфони ROG Phone 9 і ROG Phone 9 Pro, які вирізняються елітною продуктивністю та витонченим дизайном продукту преміумкласу. Кожна з цих моделей оснащена дисплеєм AniMe Vision, на який користувач може виводити персоналізовану анімацію. Модель Pro має 648 програмованих мінісвітлодіодів для відтворення динамічної анімації та класичних піксельних ігор за допомогою застосунку AniMe Play. Обидві моделі пропонують набір функцій на основі штучного інтелекту, розроблених ROG: X Sense 3.0 для автоматичного покращення навичок персонажа, X Capture 2.0 для запису ігрових моментів, AI Grabber 2.0 для розпізнавання та перекладу тексту, а також AI Noise Cancelation для чіткого голосового спілкування.



Ці інтелектуальні інструменти спираються на мобільну платформу Qualcomm Snapdragon 8 Elite і сучасну систему охолодження ROG GameCool 9. Система AirTrigger дозволяє здійснювати керування, як на консолі, а екосистема аксесуарів ROG, включно з кулером AeroActive Cooler X Pro, покликана додатково покращити ігровий процес. Завдяки 6,78-дюймовому дисплею AMOLED E6 з частотою оновлення 185 Гц і досконалій системі з трьома камерами смартфони серії ROG Phone 9 змінюють уявлення про мобільні ігри та розваги.

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