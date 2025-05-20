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Lenovo презентувала нове покоління ПК та моніторів з підтримкою AI для бізнесу

20 мая 2025 г., 12:35
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Lenovo презентувала нове покоління ПК та моніторів з підтримкою AI для бізнесу

Компанія Lenovo анонсувала вихід нового покоління бізнес-пристроїв, розроблених для максимальної продуктивності та багатозадачності в сучасних офісах. До лінійки увійшли настільні ПК ThinkCentre серії M шостого покоління з підтримкою штучного інтелекту та монітори ThinkVision серії T сорокового покоління.

Настільні ПК ThinkCentre серії M Gen 6 пропонуються у різних формфакторах - від класичних Tower до компактних моделей і моноблоків (AIO). Вони оснащені процесорами Intel Core Ultra 9 Series 2 із підтримкою AI, оперативною пам’яттю DDR5 та широким вибором портів для підключення. Моделі Tower, зокрема ThinkCentre M90t Gen 6, підходять для найвимогливіших бізнес-завдань, 3D-дизайну, аналізу даних та навчання AI-моделей.
Для обмежених просторів доступні надкомпактні 1-літрові ПК, які легко розмістити за монітором або в шухляді столу. Наприклад, ThinkCentre M90q Gen 6 підтримує до чотирьох дисплеїв і може комплектуватись дискретним NPU для локальної обробки AI.

Моноблоки ThinkCentre M Gen 6 (AIO) поєднують потужність AI з лаконічним дизайном і підходять для сфер, що потребують 3D-візуалізації, креативних індустрій та освіти. Обрані моделі, як-от ThinkCentre M90a Gen 6, оснащені 23,8-дюймовим майже безрамковим Full HD-дисплеєм, частотою оновлення 120 Гц, сертифікаціями EyeSafe та IP55.

Також ПК ThinkCentre комплектуються фірмовими AI-рішеннями Lenovo: персональним асистентом Lenovo AI Now для автоматизації процесів і Lenovo AI Turbo Engine для динамічної оптимізації ресурсів. За безпеку відповідає комплексне рішення ThinkShield, чип dTPM 2.0 для шифрування даних та додаткові функції захисту портів.
Lenovo презентувала нове покоління ПК та моніторів з підтримкою AI для бізнесу
Монітори ThinkVision серії T Gen 40 створені для професіоналів, які цінують якість зображення та ергономіку. Лінійка включає WQHD та UHD IPS-дисплеї з охопленням 99% sRGB та BT.709, змінною частотою оновлення (48–120 Гц) і широким набором інтерфейсів, зокрема USB-C у моделях із докстанцією ThinkVision, вбудованими VoIP-модулями для конференцій з підтримкою AI-функцій, а також іншими опціями. Окремі моделі підтримують швидке заряджання пристроїв з потужністю до 100 Вт.

Lenovo збільшує використання екологічно сталих матеріалів, тому монітори ThinkVision серії T Gen 40 на 95% виготовлені з переробленого пластику та постачаються в упаковці без пластику. Лінійка також сертифікована за найвищими екологічними стандартами галузі, включаючи ENERGY STAR, TCO та EPEAT Gold. Для ІТ-відділів доступний Lenovo Display Fleet Manager (LDFM) покращує віддалене керування завдяки централізованому управлінню активами, оновленню мікропрограм та налаштуванню параметрів дисплея. Завдяки LDFM оновлення мікропрограм займає близько хвилини й може виконуватись пакетно, мінімізуючи простої для кінцевих користувачів.

«Майже половина компаній вважає, що пристрої з підтримкою AI підвищують продуктивність працівників, 90% з них вже впроваджують, планують або досліджують використання таких рішень, — свідчить нещодавнє глобальне опитування Lenovo та IDC серед ІТ-керівників. Штучний інтелект уже змінює, і надалі змінюватиме майбутнє роботи. Lenovo пишається тим, що очолює ці зміни, представляючи нове покоління настільних ПК і моніторів із підтримкою AI, які відповідають новим потребам бізнесу», — зазначив Джонсон Цзя (Johnson Jia), старший віцепрезидент Центру глобальних інновацій Lenovo в підрозділі Intelligent Devices Group.

«Наші нові настільні ПК ThinkCentre серії M шостого покоління та монітори ThinkVision серії T сорокового покоління відкривають бізнесу будь-якого масштабу доступ до високої продуктивності, що дозволяє розкрити потенціал AI для нової хвилі ефективності та креативу», - додав він.

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