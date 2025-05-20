Lenovo презентувала нове покоління ПК та моніторів з підтримкою AI для бізнесу

20 мая 2025 г., 12:35

0

Tweet

Компанія Lenovo анонсувала вихід нового покоління бізнес-пристроїв, розроблених для максимальної продуктивності та багатозадачності в сучасних офісах. До лінійки увійшли настільні ПК ThinkCentre серії M шостого покоління з підтримкою штучного інтелекту та монітори ThinkVision серії T сорокового покоління.



Настільні ПК ThinkCentre серії M Gen 6 пропонуються у різних формфакторах - від класичних Tower до компактних моделей і моноблоків (AIO). Вони оснащені процесорами Intel Core Ultra 9 Series 2 із підтримкою AI, оперативною пам’яттю DDR5 та широким вибором портів для підключення. Моделі Tower, зокрема ThinkCentre M90t Gen 6, підходять для найвимогливіших бізнес-завдань, 3D-дизайну, аналізу даних та навчання AI-моделей.

Для обмежених просторів доступні надкомпактні 1-літрові ПК, які легко розмістити за монітором або в шухляді столу. Наприклад, ThinkCentre M90q Gen 6 підтримує до чотирьох дисплеїв і може комплектуватись дискретним NPU для локальної обробки AI.



Моноблоки ThinkCentre M Gen 6 (AIO) поєднують потужність AI з лаконічним дизайном і підходять для сфер, що потребують 3D-візуалізації, креативних індустрій та освіти. Обрані моделі, як-от ThinkCentre M90a Gen 6, оснащені 23,8-дюймовим майже безрамковим Full HD-дисплеєм, частотою оновлення 120 Гц, сертифікаціями EyeSafe та IP55.



Також ПК ThinkCentre комплектуються фірмовими AI-рішеннями Lenovo: персональним асистентом Lenovo AI Now для автоматизації процесів і Lenovo AI Turbo Engine для динамічної оптимізації ресурсів. За безпеку відповідає комплексне рішення ThinkShield, чип dTPM 2.0 для шифрування даних та додаткові функції захисту портів.



Монітори ThinkVision серії T Gen 40 створені для професіоналів, які цінують якість зображення та ергономіку. Лінійка включає WQHD та UHD IPS-дисплеї з охопленням 99% sRGB та BT.709, змінною частотою оновлення (48–120 Гц) і широким набором інтерфейсів, зокрема USB-C у моделях із докстанцією ThinkVision, вбудованими VoIP-модулями для конференцій з підтримкою AI-функцій, а також іншими опціями. Окремі моделі підтримують швидке заряджання пристроїв з потужністю до 100 Вт.



Lenovo збільшує використання екологічно сталих матеріалів, тому монітори ThinkVision серії T Gen 40 на 95% виготовлені з переробленого пластику та постачаються в упаковці без пластику. Лінійка також сертифікована за найвищими екологічними стандартами галузі, включаючи ENERGY STAR, TCO та EPEAT Gold. Для ІТ-відділів доступний Lenovo Display Fleet Manager (LDFM) покращує віддалене керування завдяки централізованому управлінню активами, оновленню мікропрограм та налаштуванню параметрів дисплея. Завдяки LDFM оновлення мікропрограм займає близько хвилини й може виконуватись пакетно, мінімізуючи простої для кінцевих користувачів.



«Майже половина компаній вважає, що пристрої з підтримкою AI підвищують продуктивність працівників, 90% з них вже впроваджують, планують або досліджують використання таких рішень, — свідчить нещодавнє глобальне опитування Lenovo та IDC серед ІТ-керівників. Штучний інтелект уже змінює, і надалі змінюватиме майбутнє роботи. Lenovo пишається тим, що очолює ці зміни, представляючи нове покоління настільних ПК і моніторів із підтримкою AI, які відповідають новим потребам бізнесу», — зазначив Джонсон Цзя (Johnson Jia), старший віцепрезидент Центру глобальних інновацій Lenovo в підрозділі Intelligent Devices Group.



«Наші нові настільні ПК ThinkCentre серії M шостого покоління та монітори ThinkVision серії T сорокового покоління відкривають бізнесу будь-якого масштабу доступ до високої продуктивності, що дозволяє розкрити потенціал AI для нової хвилі ефективності та креативу», - додав він.

Kingston повертається у «вищу лігу» серверних NVMe SSD