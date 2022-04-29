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“Укртелеком” постйно відновлює надання послуг у Донецькій та Дніпропетровській областях

29 апреля 2022 г., 10:45

“Укртелеком” відновив надання послуг інтернету у м. Покровськ, Бахмут, Краматорськ, Світлодарськ Донецької області. Як воідомляєеться це прийщлось робити двічи за учорашній день.

У цей же час  інша бригада закінчила відновлення у Дніпропетровській області, повернувши доступ до інтернету для абонентів міст Вільногірськ, П’ятихатки та району Дніпропетровської області.
Фахівці “Укртелеком” продовжують роботу 24/7 аби забезпечити швидке відновлення послуг.

В цілому критична інфраструктура та інтернет-мережа оператора працюють. Послуги інтернет-доступу надаються у 85% населених пунктів, підключених до мережі оператора, телефонії – у 95%, і доступні у всіх областях, крім Луганської.

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