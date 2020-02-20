Amazon Ring — лидер рынка умных дверных видеозвонков

20 февраля 2020 г., 15:55

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Концепция умного дома продолжает свое всестороннее развитие. Как полагают эксперты из Strategy Analytics, после нескольких лет медленной адаптации, 2019 г. стал первым большим годом для сегмента умных дверных видеозвонков. Активное продвижение собственных подобных разработок силами Amazon и Google уже привело к тому, что последние нашли себе применение в миллионах лишь американских домохозяйств.

В результате опроса представителей свыше тысячи использующих концепцию умного дома домохозяйств США, аналитики определили что более трети из них (36%) уже используют дверные видеодомофоны. Лидером в части освоения этого сегмента остается Amazon Ring (доля рынка 40%), а следом разместился звонок Google Nest (24%). Остальные бренды общими усилиями контролируют менее десятой части рынка. В их авангарде находятся Vivint, Remo, August, SkyBell и SimplySafe. Всего же на рынке США в настоящее время используется свыше 20 млн умных дверных видеозвонков.

По результатам исследования также стало известно, что 65% респондентов крайне довольны подобными умными устройствами. Среди подталкивающих к покупке причин чаще всего назывались «чувство безопасности», «душевное спокойствие», «простота в использовании». Половина видеодомофонов была куплена в магазинах, а оставшаяся часть — онлайн. Две трети приобретенных устройств устанавливались владельцами самостоятельно, а оставшаяся треть — при помощи специалистов.

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