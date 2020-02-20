Panasonic представила инициативу для B2B-сегмента

20 февраля 2020 г., 15:25

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Корпорация Panasonic представила новую инициативу Gemba Process Innovation, которая позволяет разрабатывать решения для B2B-сегмента на базе технологических и производственных ноу-хау компании для трансформации процессов на производстве, в логистике и розничной торговле.

Сегодня B2B-сегмент обеспечивает 70% продаж Panasonic в таких отраслях как государственный сектор, транспорт, розничная торговля, производство, авионика, entertainment и др. Используя широкий спектр технологических решений, Panasonic помогает компаниям в этих отраслях повысить производственную и операционную эффективность, а также удовлетворенность клиентов. Компания активно внедряет технологические достижения — от робототехники до датчиков, интеллектуальных периферийных устройств и искусственного интеллекта.

«Промышленные предприятия, логистические компании и розничная торговля сталкиваются сегодня с серьезными вызовами, обусловленными целым рядом новых социальных тенденций и прорывных технологий. Уже сейчас Panasonic переключает свое внимание с продажи оборудования на предоставление корпоративным клиентам интегрированных решений. Объединив наших лучших бизнес-консультантов, аналитиков, инженеров и дизайнеров, мы сосредоточимся на том, чтобы предлагать решения для трансформации бизнеса на производстве, в логистике и розничной торговле», — заявил Тецуя Фудживара (Tetsuya Fujiwara), управляющий директор Panasonic System Communication в Европе.

Согласно прогнозам к 2021 году объем онлайн-продаж по всей Европе достигнет 450,2 млрд. евро, что увеличит объем доставок на 69%. В связи с этим у логистических компаний возникла необходимость в поиске новых, более эффективных и действенных способов работы.

Для крупнейшей в Бенилюкс компании по доставке посылок Post NL Panasonic разработал комбинированное программное и аппаратное решение с использованием 5000 новых защищенных планшетов Panasonic TOUGHBOOK N1 и программного обеспечения ZetesChronos для отслеживания доставки. Программное обеспечение объединяет водителей, работников бэк-офиса и менеджеров по логистике, чтобы в режиме реального времени получать данные о товарах, транспортных средствах и возвратах, а эргономичные планшеты Panasonic обеспечивают автономность, надежность, а также максимальную скорость сканирования благодаря угловому сканеру штрих-кода.

Для международных логистических компаний команда Gemba Process Innovation разработала решение Visual Sort Assist (VSA), для повышения скорости и эффективности сортировки посылок, объединяющее технологии сканирования и проецирования.

В сегменте крупной Европейской розничной торговли для крупный сетей супермаркетов специалисты Panasonic представили решение Automated Shelve Monitoring (ASM), на базе искусственного интеллекта. Оно позволяет оптимизировать складские запасы на основе моделирования поведения покупателей, предсказывая, какие товары закончатся и что нужно своевременно дозаказать.

Новейшие производственные ноу-хау Panasonic для бизнеса можно увидеть на фабрике Saga, расположенной на юге Японии. Дисплеи с возможностью крепления на голове, гарнитуры с костной проводимостью, «роботы параллельной связи», которых работники могут использовать для воспроизведения сложных, сверхточных движений; подвижные сетевые камеры на потолке и маяки по полу для записи потока и деятельности работников.

Только в прошлом году фабрику посетили представители 180 компаний, чтобы увидеть, как производственные процессы становятся более эффективными на современных производственных площадках с помощью интеллектуальных технологий.

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