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Новый чип поможет отцепить IoT-устройства от розетки

20 февраля 2020 г., 16:35
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Новый чип поможет отцепить IoT-устройства от розетки

Сверхэкономичный чип, о котором его разработчики из Калифорнийского Университета в Сан-Диего рассказали на конференции ISSCC 2020, завершающейся сегодня в Сан-Франциско, занимает меньше места, чем зёрнышко риса и расходует на коммуникации с беспроводными сетями в 5 тыс. раз меньше энергии, чем сегодняшние адаптеры Wi-Fi.

Это стало возможно благодаря использованию техники обратного отражения, при которой для передачи своих сигналов используются и модифицируются беспроводные сигналы, поступающие от близлежащих точек доступа Wi-Fi, планшетов или смартфонов.

Мощности 28 микроватт хватает радиочипу, чтобы передавать данные со скоростью 2 мегабит в секунду (достаточной для трансляции музыки и большинства видеороликов YouTube) на расстояния до 21 метра. Кроме того, благодаря наличию так называемого «пробуждающего приёмника» (wake-up receiver), значительную часть времени радиосхемы чипа пребывают в спящем состоянии, в котором расход составляет всего 3 микроватта.

Небольшая в сравнении с возможностями обычного Wi-Fi дальность коммуникаций, по мнению разработчиков чипа является оптимальной для работы в среде умного дома. Применение этой радиомикросхемы позволит сделать датчики IoT более миниатюрными и по-настоящему автономными, избавив их от больших батарей, подключения к электросети и необходимости частой подзарядки: от таблеточной батарейки большинство из них сможет работать несколько лет, а не часов как раньше.


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