Акції Nvidia виросли на 7% після заяви Morgan Stanley стосовно АІ

15 августа 2023 г., 11:45

0

Tweet

Як пише NBC, акції Nvidia на закритті у понеділок зросли більш ніж на 7,1% до $437,53.

Інвестори вважають, що графічні процесори компанії залишаться найпопулярнішими комп’ютерними чипами, які використовуються для живлення великих мовних моделей.

У понеділок Morgan Stanley опублікував аналітичну записку, в якій підтвердив, що Nvidia продовжує залишатися «найкращим вибором», виходячи з останнього звіту про прибутки компанії, в якому вона запропонувала кращий, ніж очікувалося, прогноз.

«Ми вважаємо, що нещодавній розпродаж є гарною точкою входу, оскільки, незважаючи на обмеження поставок, ми все ще очікуємо значного зростання прибутку в цьому кварталі і, що більш важливо, сильної позиції протягом наступних 3-4 кварталів, - пишуть аналітики Morgan Stanley. - Nvidia залишається нашим найкращим вибором на тлі масового зсуву витрат у бік АІ і досить виняткового дисбалансу попиту і пропозиції, який повинен зберегтися протягом наступних кількох кварталів».

Nvidia, яка зараз оцінюється в понад 1 трильйон доларів, перевершила всі інші компанії під час цьогорічного технологічного підйому після падіння ринку торік, а в 2023 році акції чип-гіганта зросли майже на 200%.

Хоча цього місяця акції Nvidia впали майже на 10%, що частково пов’язано з обмеженням пропозиції та постійними побоюваннями щодо стану економіки в цілому і того, чи відбудеться її значне відновлення, аналітики Morgan Stanley прогнозують, що Nvidia виграє в довгостроковій перспективі.

«Суть полягає в тому, що це дуже позитивна ситуація, жовтневі показники повністю визначаються пропозицією, а верхня межа консенсусу з боку покупців була стримана, - відмічають аналітики. - Ми бачимо, що показники зростають, принаймні, настільки, що ці акції будуть торгуватися за коефіцієнтом P/E, більш схожим на верхню межу півріччя, з істотним потенціалом зростання, який ще попереду».

Компанія Nvidia оголосить результати за другий квартал 23 серпня.

Kingston DC600M – нове покоління універсальних індустріальних SSD