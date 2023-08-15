Зростання світового ринку хмарних сервісів сповільнилося до 16% у ІІ кв.

15 августа 2023 г., 12:35

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Згідно з даними Canalys, у ІІ кв. 2023 року світові витрати на послуги хмарної інфраструктури зросли на 16% до 72,4 млрд доларів. Цей показник є нижчим за 19% у попередньому кварталі, оскільки ринок відчуває тиск витрат, хоча повільніше зростання також є наслідком більшого розміру ринку. У другому кварталі 2023 року три найбільші постачальники, AWS, Microsoft Azure та Google Cloud, сукупно зросли на 20% - порівняно з 22% у першому кварталі - і на них припадає 65% загальних витрат. У той час як у AWS і Microsoft спостерігалося уповільнення темпів зростання, показники Google Cloud залишилися стабільними в порівнянні з попереднім кварталом і склали 31%.

Вплив зміцнення долара США на гіперскейлерів зменшується. Але триваюча макроекономічна невизначеність означає, що клієнти залишаються зосередженими на оптимізації використання хмарних технологій для зменшення витрат. Поки що технології штучного інтелекту та їхня інтеграція в існуючі продукти ще не набули широкого комерційного поширення, тому не мають значного впливу на доходи хмарних провайдерів. Але АІ є основним рушієм інвестицій у хмарні технології в майбутньому, і всі великі хмарні провайдери продовжують інвестувати значні кошти в технології штучного інтелекту.

У сучасному бізнес-середовищі, де акцент робиться на контролі витрат, хмарні провайдери повинні забезпечити значний приплив нових клієнтів і робочих навантажень, щоб стимулювати зростання доходів. Поява технології штучного інтелекту призводить до виникнення нових хмарних робочих навантажень і стимулюватиме масовий попит на обчислювальні потужності, створюючи нові можливості для зростання хмарних технологій. Зокрема, в цьому кварталі AWS і Microsoft запустили нові партнерські програми, орієнтовані на АІ, визнаючи важливість співпраці з партнерами для стимулювання використання клієнтами їхніх продуктів зі штучним інтелектом.

«Найпоширеніша модель співпраці передбачає, що партнери діляться своєю галузевою експертизою, знаннями бізнес-процесів і досвідом аналізу даних у рамках відносин, - зазначає І Чжан (Yi Zhang), дослідницький аналітик Canalys. - Хмарні провайдери, своєю чергою, пропонують партнерам ранній доступ до своїх нових технологій і надають технічну підтримку».

«Водночас, постачальники повинні відокремлювати зерно від полови, коли справа доходить до реалізації своїх стратегій у сфері АІ через партнерів, - підкреслює Алекс Сміт (Alex Smith), віце-президент Canalys. - Це означає, що потрібно зосередитися на партнерах, які будують сервісні практики на основі штучного інтелекту, беруть участь в ініціативах з продажу та маркетингу, орієнтованих на штучний інтелект, створюють оригінальні ідеї та переконливі приклади застосування штучного інтелекту, а також продають рішення, в які вбудовані можливості штучного інтелекту. Саме ці партнери візьмуть на себе провідну роль у спрямуванні компаній до лідерства в цій галузі».

Amazon Web Services (AWS) продовжувала лідирувати на ринку послуг хмарної інфраструктури у ІІ кв., на її частку припадало 30% загальних витрат, що на 12% більше, ніж у попередньому році. Зростання AWS скоротилося більш ніж удвічі в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. В умовах уповільненого зростання доходів AWS активно збільшує свої інвестиції в АІ. Вона інвестувала 100 мільйонів доларів США в нову програму генеративного АІ, яка була запущена в червні 2023 року. В рамках програми Інноваційний центр генеративного АІ AWS слугуватиме центром для проведення безкоштовних семінарів і тренінгів і, як очікується, допоможе підприємствам прискорити розробку додатків на основі генеративного АІ, одночасно об’єднуючи технології AWS з клієнтами та партнерами. Нещодавні заяви AWS свідчать про те, що тисячі клієнтів користуються її новим сервісом штучного інтелекту, а також про те, що AWS встановила нові партнерські відносини з Omnicom і 3M Health Information Systems.

Microsoft Azure становила 26% ринку після щорічного зростання на 26%, що позиціонує її як другого за величиною постачальника хмарних послуг у ІІ кв. Очікується, що бізнес-показники залишаться стабільними, враховуючи 19% зростання портфеля хмарних замовлень, який досяг 224 млрд доларів у другому кварталі. Компанія продемонструвала значний імпульс у своєму сервісі Azure OpenAI, завоювавши таких важливих клієнтів, як Ikea, Volvo Group та Zurich Insurance. У світлі прогнозованого сплеску попиту на АІ компанія представила партнерську програму Microsoft AI Cloud Partner Program під час свого глобального партнерського заходу Microsoft Inspire 2023. Вона спрямована на заохочення партнерської екосистеми компанії до розробки рішень, що використовують технологію штучного інтелекту Microsoft. Вендор прагне забезпечити плавний перехід для своїх існуючих партнерів, автоматично реєструючи їх у новій програмі зі збереженням їхніх попередніх переваг і позначень.

У ІІ кв. Google Cloud зросла на 31% у річному обчисленні, що є найсильнішим зростанням серед трьох найбільших гіперскейлерів, і захопила 9% хмарного ринку. Підхід компанії до продовження терміну амортизації серверів та мережевого обладнання допоміг контролювати операційні витрати та підвищив прибутковість Google Cloud. Партнерська екосистема Google Cloud продовжує надавати підтримку в розробці генеративних додатків зі штучним інтелектом. Сотні ISV і SaaS-провайдерів, включаючи Box, Salesforce і Snorkel, а також GSI, взяли на себе зобов’язання навчити понад 150 000 осіб користуватися генеративним АІ в Google Cloud. Вендор стверджує, що йому довіряють понад 70% технологічних стартапів, які спеціалізуються на генеративному АІ. Цей список включає такі відомі імена, як Cohere, Jasper і Typeface, що свідчить про довіру стартапів до можливостей АІ в Google Cloud.

Canalys визначає послуги хмарної інфраструктури як сервіси, що надають інфраструктуру як послугу та платформу як послугу, або на виділеній приватній інфраструктурі, або на спільній публічній інфраструктурі. Це виключає прямі витрати на програмне забезпечення як послугу, але містить дохід, отриманий від інфраструктурних послуг, які споживаються для їх розміщення та експлуатації.

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